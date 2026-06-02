11-åringen Lyhanna fremdeles savnet - mann pågrepet

En elleve år gammel jente har vært savnet siden fredag. Politiet har pågrepet en mann i 40-årene, faren til en venninne. Leteaksjonen pågår fortsatt.

Elleve år gamle Lyhanna Bertrand har vært savnet siden fredag 29. mai. Hun ble sist sett klokken 15.00 foran skolen sin i byen Fleurance . Gjennom helgen har det pågått en intens leteaksjon for å finne henne.

Både politiet, letemannskaper og frivillige har finkjemmet byen. Dykkere har undersøkt elver og innsjøer i den lille byen. Også natt til tirsdag letes det iherdig, både i skoger, i små nabolag og langs veier. Politiet har gjort flere funn i saken, både gjenstander og spor de mener kan knyttes til Lyhanna, men etterforskerne vil ikke gå inn på hva det er snakk om.

Politisjef Philippe de Laforcade uttrykte under en pressekonferanse mandag et håp om å finne Lyhanna i live, og understreket at tiden er avgjørende i slike saker. Politiet forsikrer innbyggerne i Fleurance om at søket ikke skal avsluttes før hun har blitt funnet. Lørdag ble en mann i 40-årene pågrepet etter forsvinningen. Vedkommende er faren til en av Lyhannas venninner.

I avhør har han forklart at han kjørte Lyhanna til en lokal svømmehall i byen. Han nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Men politiet mener mannens forklaring er upresis og at den ikke stemmer overens med andre opplysninger i saken. Politiet har beslaglagt mannens bil, som skal analyseres av krimteknikere de neste dagene.

De oppfordrer frivillige til å delta i leteaksjonene, men ber om at det ikke settes i gang egne søk utenfor politiets kontroll. Foreldrene til Lyhanna er fortvilte, sier deres bistandsadvokat François Roujou de Boubée til avisen Sud Ouest. Det er uutholdelig, for jo mer tid som går, desto mindre er sjansene for å finne Lyhanna i live. Han beskriver dette som det verste en forelder kan oppleve.

Bistandsadvokaten forteller at foreldrene har forklart seg om en hendelse i forkant av forsvinningen. Ifølge dem hadde Lyhanna vært på en overnatting hjemme hos venninnen sin, der den mistenkte mannen er bosatt. I ettertid skal elleveåringen ha forklart foreldrene sine om en episode der venninnens far oppførte seg upassende. Han hadde lekt med henne ved å kile henne.

Foreldrene følte at oppførselen ikke passet seg for en far med barnets venner på overnatting, og de kuttet kontakten med mannen etter hendelsen. Moren, Charly Bertrand, forteller at Lyhanna ikke helt forsto hva de snakket om da de spurte om det hadde gått lenger. Hun sa at han bare hadde lekt med henne slik en far ville lekt med datteren sin. Mandag var en spesiell og alvorspreget dag for elevene ved ungdomsskolen Hubert Reeves i Fleurance.

Lyhanna er elev ved skolen, men denne dagen stod pulten hennes tom. Det merket klassekameratene godt. Avisen Sud Ouest skriver at mange foreldre kom kjørende til skolen for å hente barna sine. De tar ikke sjansen på å la barna gå hjem alene.

En kvinne sier til avisen at de trodde de var trygge i byen, men nå innser de at en slik tragedie kan skje hvor som helst. Politiet fortsetter søket med alle tilgjengelige ressurser. De understreker at de ikke vil gi opp før Lyhanna er funnet. Saken har fått stor oppmerksomhet i Frankrike, og lokalsamfunnet står samlet i håpet om at elleveåringen skal bli funnet i live.

Leteaksjonen pågår fortsatt, og myndighetene ber alle med informasjon om å melde seg





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Savnet Lyhanna Bertrand Fleurance Politietterforskning Pågripelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Read more »

Politiet avskiltet på konsert i RogalandTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Read more »

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Read more »