12-årings drømmer møter Haaland i USA

En 12 år gammel fotball entusiast i Greensboro får overraskende mulighet til å treffe Norges fotballstjerner under VM-treninger. Treningsanlegget han bruker blir brukt av landslaget, noe som gir ham håp om å møte Erling Haaland.

I Greensboro , North Carolina, har en 12 år gammel fotballfan fått en spennende annonse fra Nettavisen. Joseph Levy, som selv trener med sin personlige trener Caio Ross, har nettopp gjennomført en trening på samme treningsanlegg som det norske landslaget skal benytte seg av under kommende fotball-VM.

Når Nettavisen fortalte unggutten at Erling Braut Haaland og resten av Norges landslagslag skulle ankomme anlegget neste dag, utbrøt han begeistret: Jeg vil møte Haaland! På tross av at han også er en stor Arsenal-fan, er det Haaland som står øverst på ønskelista, selv om kaptein Martin Ødegaard også er i laget. Treneren Ross bekrefter at det er mer Haaland enn Ødegaard som er fokus for Joseph.

Unge Joseph hadde allerede en mistanke om at noe spesielt skjedde da han så landslagets logo på treningsfeltet, men var ikke sikker på at Haaland & co. skulle trene der. Han reagerer med þetta er helt utrolig! Besøkende på anlegget har sett at det er satt opp høye gjerder med svarte duker rundt den strøkne gressbanen som er tilknyttet University of North Carolina Greensboro, for å forhindre innsyn.

Disse sperringene er plassert ikke bare rundt selve banen, men også på potensielle observasjonspunkter i terrenget, alt sammen for å sikre at ingen uvedkommende får se hva trener Ståle Solbakken terper før Norges VM-åpning mot Irak 16. juni. Ross sa at de ville prøve å komme tilbake for å sniktitte litt hvis det var mulig. Norges landslag ankom Greensboro 2. juni.

Deretter skal de først til New York for en treningskamp mot Marokko 6. juni, deretter en lukket treningskamp mot Skottland, før de åpner VM mot Irak i Boston 16. juni





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