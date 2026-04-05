13-åring forsvant i 1994 – funnet i live etter 32 år: Rømte hjemmefra

Christina Marie Plante forsvant som 13-åring i 1994. Nå er hun funnet i live etter 32 år, men det viser seg at hun rømte hjemmefra av egen fri vilje. Etterforskerne avslører at hun fikk hjelp av familiemedlemmer. Hun ønsker ikke å bli funnet.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. VG skrev torsdag om Christina Marie Plante som forsvant fra hjemmet sitt i den lille byen Star Valley i Arizona som 13-åring i 1994. Hun ble sist sett da hun gikk hjemmefra til fots for å besøke hesten sin i en stall. Nylig ble hun funnet igjen etter 32 år. I over tre tiår trodde politiet at jenta var kidnappet. Nå melder amerikanske medier at hun rømte hjemmefra.

Ifølge etterforskere ved Gila County Sheriffs Office forsvant hun av egen fri vilje, og fikk hjelp av familiemedlemmer til å rømme hjemme. Det skriver NBC. – Dette var informasjon vi ikke var klar over før vi fant henne, sier politimester James Lahti til nyhetskanalen. Hun lever i dag under et nytt navn, skriver The Mirror. En pensjonert etterforsker sier på sin side til NBC at de ble klar over bakgrunnen for forsvinningen allerede under den innledende etterforskningen av saken. Terry Hudgens sier at de ble kjent med at hun ikke ville bo der hun bodde, og at hun ble fraktet bort av familiemedlemmer. Ifølge Hudgens fikk politiet opplysninger om at hun ble fraktet ut av staten, og muligens også landet. – Det var en kamp om hvem som skulle ha omsorgen, sier han til NBC. – Jeg antar at hun ikke var fornøyd med hvor hun bodde eller hvem hun bodde sammen med, og hun rømte, sier Jamie Garret i politiet til NewsNation. Garret beskriver samtalen med den nå 44 år gamle kvinnen da de fant henne etter 32 år. – Hun sa at «det var lenge siden, det var et gammelt liv». – Hun er i voksenlivet. Hun har en egen familie nå. Det er ikke noe hun engang tenker på, beskriver politietterforskeren. Ifølge NBC sa kvinnen til Garret da hun ble kontaktet, at hun ikke ønsket å bli funnet. Ifølge kanalen ble det i 1994 utlovd en dusør på 10.000 dollar for informasjon om hvor Christina Marie Plante befant seg. Hun ble også lagt inn i den nasjonale databasen over savnede barn.\Historien om Christina Marie Plante, som forsvant som 13-åring i 1994, har tatt en uventet vending. Etter 32 år er hun funnet i live, men sannheten bak forsvinningen er langt mer kompleks enn først antatt. Mens politiet i flere tiår trodde hun var offer for en forbrytelse, viser det seg nå at hun rømte hjemmefra av egen fri vilje. Etterforskere ved Gila County Sheriffs Office har avdekket at hun fikk hjelp fra familiemedlemmer til å forlate hjemmet. Denne avsløringen kaster nytt lys over saken og utfordrer den opprinnelige narrativen om kidnapping. Den pensjonerte etterforskeren Terry Hudgens forteller at de allerede under den innledende etterforskningen var klar over at hun ikke ønsket å bli værende der hun bodde. Videre indikerer opplysninger at hun ble fraktet ut av staten, og kanskje også landet. Disse detaljene gir et innblikk i en mulig omsorgskamp og uenighet som førte til den unge jentas beslutning om å forlate alt hun kjente.\Politiets møte med den nå 44 år gamle kvinnen gir en dypere forståelse av hennes situasjon. Jamie Garret, politietterforsker, beskriver samtalen der kvinnen uttrykte at det var «lenge siden, det var et gammelt liv». Hun har etablert seg i voksenlivet, har en egen familie og ønsker ikke å bli minnet om fortiden. Denne holdningen understreker kompleksiteten i saken og de emosjonelle aspektene involvert. Kvinnen skal ha fortalt Garret at hun ikke ønsket å bli funnet, noe som ytterligere kompliserer bildet av hva som skjedde. I 1994 ble det utlovet en dusør på 10.000 dollar for informasjon om hennes oppholdssted, og hun ble også registrert i den nasjonale databasen over savnede barn. Den endelige løsningen på saken har ført til et skifte i fokus fra en kriminalsak til en personlig beslutning, med implikasjoner for hvordan myndighetene forholder seg til eldre forsvinningssaker





