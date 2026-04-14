14-åring fra Norge stjal buss og kjørte til Sverige

En 14 år gammel gutt fra Norge stjal en buss og kjørte den over grensen til Sverige. Bussen ble stanset av svensk politi i Stenungsund. Gutten er nå i varetekt hos svensk politi og barnevern, mens norsk barnevern forbereder å hente ham. Busselskapet er informert og bistår politiet.

En norsk gutt på 14 år stjal en buss og kjørte den over grensen til Sverige . Hendelsen fant sted natt til tirsdag, og bussen ble stanset av svensk politi i Stenungsund, en by i Västra Götaland-regionen. Øst politidistrikt bekrefter at de mottok en henvendelse fra et busselskap rundt klokken 04:00. Busselskapet meldte om at en buss var forsvunnet fra Vestby. Sporingen av bussen viste at den befant seg i Uddevalla i Sverige , en strekning på omtrent 181 kilometer fra Vestby. Operasjonsleder Rune Isaksen i politiloggen skriver at svensk politi ble kontaktet og fikk stanset bussen. Føreren av bussen var en 14 år gammel gutt fra Norge. Gutten skal ha vært alene i bussen under hele kjøreturen og vil bli anmeldt for ulovlig kjøring. Han er fortsatt i Sverige og blir ivaretatt av svensk politi og barnevern. Representanter fra norsk barnevern forventes å hente gutten.

Hendelsen har vakt oppsikt og skapt bekymring. Politiet har startet en etterforskning for å kartlegge hendelsesforløpet og motivet bak handlingen. Spørsmålet om hvordan en 14-åring fikk tilgang til en buss og evnet å kjøre den over en så lang distanse vil være sentralt i etterforskningen. Det er også viktig å vurdere guttens helse og situasjon, og sørge for at han får den hjelpen og støtten han trenger. Busselskapet Connect Bus, som eier bussen, samarbeider fullt ut med politiet i etterforskningen. Regiondirektør øst i Connect Bus, Tom Mathisen, har bekreftet at det er deres buss, og at selskapet prioriterer å bistå politiet. Mathisen opplyser videre at det heldigvis ikke er noen skader på bussen, og at bussen er hentet av selskapets ansatte og er på vei tilbake til Norge. Den raske responsen fra både norsk og svensk politi, samt samarbeidet mellom busselskapet og myndighetene, har bidratt til å begrense skadeomfanget og raskt få kontroll over situasjonen.

Denne hendelsen illustrerer viktigheten av sikkerhetstiltak og forebyggende arbeid, spesielt når det gjelder å beskytte kjøretøy og forhindre uautorisert bruk. Det er viktig å vurdere de bakenforliggende årsakene til guttens handlinger, og sørge for at lignende hendelser kan forebygges i fremtiden. Barnevernet vil spille en viktig rolle i å ivareta guttens interesser og sikre at han får den nødvendige omsorgen og støtten. Samarbeidet mellom norske og svenske myndigheter er avgjørende i slike grenseoverskridende saker. Det er også viktig å merke seg at denne saken understreker betydningen av foreldrenes ansvar og overvåking av barnas aktiviteter. Den raske reaksjonen fra både busselskapet og politiet, samt det gode samarbeidet mellom de involverte instansene, er avgjørende for å håndtere situasjonen effektivt og ivareta alle involverte parter. Etterforskningen vil forhåpentligvis gi svar på de spørsmålene som oppstår etter en så uvanlig hendelse, og bidra til å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Det er viktig å huske på at det er en ung person involvert, og at hans helse og velferd er av største betydning.





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buss Tyveri Sverige Politiet Barnevern 14-Åring

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »