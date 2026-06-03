1700-tallsskip med godt bevarte varer funnet i norsk farvann

Et 1700-tallsskip spekket med godt bevarte varer er funnet i norsk farvann i Skagerrak. Det er det best bevarte funnet av sitt slag i Nord-Europa, ifølge Riksantikvaren. Skipet, som antas å ha gått ned rundt midten av 1700-tallet, inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av kinesisk porselen, lysekroner, stettglass, tekstiler og en rekke andre varer. Dette funnet er ikke bare sensasjonelt, men har også stor vitenskapelig verdi.

I en sensasjonell oppdagelse i norsk farvann i Skagerrak har man funnet et 1700-tallsskip som er godt bevarte med en rekke varer. Det er det best bevarte funnet av sitt slag i Nord-Europa, ifølge Riksantikvaren .

Skipet, som antas å ha gått ned rundt midten av 1700-tallet, inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av kinesisk porselen, lysekroner, stettglass, tekstiler og en rekke andre varer. Dette funnet er ikke bare sensasjonelt, men har også stor vitenskapelig verdi. Det viser en viktig teknologisk utvikling i undervannsarkeologien og gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap)





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