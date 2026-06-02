18-åring erkjenner drap på barnevernsansatt i Oslo - Grusom detaljer og radikalt motiv i rettssaken

Djordje Wilms har tilkjent seg drapet på Tamima Jibras Juhar på et barnevernstiltak i Oslo. Retten har hørt vitnebidrag fra politi, teknikere og naboer, og tiltalt har gitt detaljerte forklaringer.MessageBox om planlagte drapsmetoder og sosiale medier. Familien ber og søker erstatning.

Djordje Wilms på 18 år er nå tiltalt for å ha drept 34 år gamle Tamima Nibras Juhar. Hendelsen fant sted natt til 24. august i fjor på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo , hvor ofrenejobbet alene.

Den syv dager lange rettssaken startet mandag i Oslo tingrett. Tiltalt erkjenner straffskyld for drapet. Vitner inkluderer politi, kriminalteknikere, naboer og andre på stedet. Et av de første vitnene er en politibetjent som deltok i den første patruljen som kom tilstedet.

Han meldte umiddelbart at det var et drapsfall. Gjerningspersonen skal ha påført ofre over 69 knivstikk, og hun døde av forblødning. Under rettssaken fortalte tiltalt om detaljerte og grafiske planer om drapet, inkludert hensikt til å dele bilder på sosiale medier. Familien til ofret møtte sin egen bistandsadvokat, Anette Skjerven Arnkværn, som anbefalte dem å ikke se på de visede bildene av kroppen.

Retten har begrenset tilgangen til slike bilder for publikum. Bistandsadvokaten sier at familien.støtter hverandre og fokuserer på kjærlighet heller enn hat. Hun forklarer at broren til ofret trenger å høre alle detaljer for å kunne bearbeide og forstå tragedien. Det vil også bli fremsatt krav om erstatning for Tamimas mor, og kravet vil være høyere enn normalt pga. brutalityn og det rasebaserte motivet.

Forsvareren Petter Mandt sier at klienten ønsker å forklare seg nå og har ventet på denne anledningen. Tiltalt har tilkjent seg selve drapet, men det er også undersøkt radikalisering og planer om terrordåd. Hvorvidt det eksisterende rasistiske og ekstreme holdningene har betydning for straffen blir vurdert av sakkyndige. Den oprinnelige terrorsikten var frafalt tidligere i år, men det var likevel planlagt angrep mot en moské som kom frem under rettssaken





