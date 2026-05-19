183 MW av strømforbruket til datasentrene går til kryptoutvinning i Norge, ifølge Nkom

Stortinget har bedt digitaliserings- og forvaltningsminister om å opplyse om hvor stor andel av strømforbruket til datasentrene i Norge går til utvinning av kryptovaluta. Nkom har anslått at 183 MW av den samlede abonnede elektriske effekten for datasentrene skal brukes til slik virksomhet.

183 MW, nok til alle husstander i Stavanger, går med til utvinning av kryptovaluta i Norge. Dette er 20 prosent av strømforbruket til landets 109 datasentre.

Bare 9 av de 106 registrerte datasentre oppgir å drive med kryptoutvinning, men forbruket på 183 megawatt (MW) utgjør 20 prosent av all strøm til datasentre. Hvis man legger til grunn at en MW strøm er nok til omtrent 400 husstander, er 183 MW nok til alle husstander i Stavanger.

Opplysningene om kraftforbruket kom i et svar fra digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) på et spørsmål fra Rødts Geir Jørgensen om hvor stor andel av strømforbruket til datasentre i Norge går til utvinning av kryptovaluta. Basert på anslagene fra de 9 datasenteroperatørene som opplyser at hele eller deler av kraftforbruket deres vil gå til kryptoutvinning, melder Nkom at det ser det ut til at 183 MW av den samlede abonnerte elektriske effekten for disse datasenteroperatørene skal anvendes til sådan virksomhet.

Videre skrev Tung at dette utgjør om lag 20 prosent av den samlede registrerte abonnerte elektriske effekten for alle datasentrene som er i drift.





