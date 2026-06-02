19-åring fra Rogaland møter foran dommerne i London

Den 19 år gamle rogalendingen som skal møte foran dommerne i Old Bailey i London, har sittet varetektsfengslet i britiske fengsler siden mars i fjor. Han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield, hvor det ble funnet to håndvåpen og ammunisjon. Han var først siktet for ulovlig våpenbesittelse, men siktelsen ble senere utvidet til å gjelde drapsforbund. For dette risikerer han inntil 45 år i fengsel. Han nekter straffskyld for drapsforbund, men har erkjent å ha vært i besittelse av våpen og ammunisjon. Kripos er på plass i rettssalen i London for å følge de første dagene av rettssaken. Saken har vekket interesse i Storbritannia på grunn av koblingen til det svenske gjengnettverket Foxtrot.

Kripos er på plass i rettssalen i London for å følge de første dagene av rettssaken. Saken har vekket interesse i Storbritannia på grunn av koblingen til det svenske gjengnettverket Foxtrot. Rettssaken skulle egentlig ha startet klokken 11 norsk tid, men er forsinket. Den tiltalte 19-åringen har nå ankommet rettssalen, og sitter i et slags glassbur sammen med en vakt.

Han har på seg en lys skjorte og følger med på rettsforhandlingene. Først diskuteres en psykiatrisk rapport av tiltalte som skal ha blitt kjent for retten nylig. Det er forbudt å ta bilder på innsiden av rettsbygningen. Kripos er også på plass i London for å følge de første dagene av rettssaken.

Denne saken har også koblinger til andre saker i Norge, hvor det er tatt ut tiltale for menneskehandel der mindreårige er rekruttert til vold. 17-åringen som ble dømt til 14 års forvaring for medvirkning til flere drap og drapsplanlegginger, ble også dømt for å ha rekruttert 19-åringen fra Stavanger som ble pågrepet i Huddersfield. Påtalemyndigheten mener at rekrutteringen ble gjort på vegne av Foxtrot. 17-åringen anker deler av dommen.

Han ble også dømt for forsøk på menneskehandel på de han rekrutterte til voldsoppdrag i Norge. VG har tidligere skrevet at også 19-åringen som nå møter i britisk rett må ses på som offer for menneskehandel. Han hadde nettopp blitt myndig da han dro til England og ble pågrepet. På det tidspunktet var han under behandling av det norske helsevesenet som følge av at han slet med psykiske problemer.

Stavanger-saken har også inkludert to tenåringsgutter som ble rekruttert til voldsoppdrag av 17-åringen. Guttene ble dømt til henholdsvis samfunnsstraff i 345 dager og ungdomsstraff som gjennomføres i en periode på tre år. I dommen heter det at pressituasjonen de var i ble hensyntatt under straffeutmålingen.





