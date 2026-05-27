19-åring måtte til øyespesialist etter laserangrep under russefeiring

En 19-åring fra Oslo har fått alvorlig øyeskade etter å ha blitt truffet av kraftig laserlys under et russetreff. Politisk har startet etterforskning, og leger frykter permanent skade. Saken understreker farene med laserbruk under russer.

Marianne Hansen, en 19-åring fra Oslo , har blitt rammet av en alvorlig øyeskade antagelig forårsaket av kraftig laserlys under et russetreff på Tryvann natt til 26. mai 2026.

Hun ble først klar over problemet da hun评定 sitt syn på skolen etter en natt med rulling. Når hun lukket det ene øyet, fikk hun et rødt punkt i synsfeltet og alt var tåkete. Hendelsen har ført til at politiet har mottatt en anmeldelse og har startet en etterforskning. Familien er bekymret for at skaden kan være permanent.

Legene på Ullevål sykehus har funnet en blødning på netthinnen som dekker området for skarpsynet, ogvidere kontroller er nødvendige for å fastslå om skaden er varig. Marianne husker at det var mange russebusser med mye lys, laser, røyk og høy musikk på møtestedet, men hun merket ikke når hun ble traff. Saken minner om en lignende hendelse på Sørlandet der en russ mistet synet etter en laserulykke natt til 17. mai.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har advart mot bruk av kraftige lasere under russefeiringer, og Oslorussens hovedstyre reagerer alvorlig og oppfordrer til varsomhet med laserutstyr. Moren til Marianne uttrykker sorg over at slike ulykker skjer gjentatte ganger, og familien håper at deres erfaring kan tjene som en advarsel til andre





