19-åringen fra Stavanger sitter i glassbur og får slengskyss fra familien i London rettssak

19-åringen fra Stavanger sitter i glassbur og får slengskyss fra familien da rettssaken starter i London. Han har vært fengslet i England siden mars i fjor og risikerer hele 45 års fengsel. Juryen består av sju kvinner og fem menn. Det har gått vel 14 måneder siden han ble pågrepet på et hotell i Huddersfield. Der ble han tatt med to våpen og ammunisjon. I tiltalen er 17-åringen som ble dømt i Sør-Rogaland tingrett mandag nevnt. Det var han som rekrutterte 19-åringen til oppdraget i England.

19-åringen fra Stavanger satt i glassbur og fikk slengskyss fra familien da rettssaken startet i London . Han var kledd i blå penskjorte og dressbukse. Han ble plassert bak glassvegger, sammen med en vakt, mens de engelske forsvarerne hans tok plass lenger framme i salen foran dommeren.

Da den norske presse kom inn i rettssal nummer 10, la han hodet bak mot veggen og lukket øynene. Mora sendte et slengkyss i retning 19-åringen og han gjorde det samme tilbake. 19-åringen fra Stavanger har vært fengslet i England siden mars i fjor og risikerer hele 45 års fengsel. Juryen består av sju kvinner og fem menn. Det har gått vel 14 måneder siden han ble pågrepet på et hotell i Huddersfield.

Der ble han tatt med to våpen og ammunisjon. I tiltalen er 17-åringen som ble dømt i Sør-Rogaland tingrett mandag nevnt. Det var han som rekrutterte 19-åringen til oppdraget i England. Det er stort oppmøte av norsk presse i rettssalen.

Også flere britiske mediehus som BBC, The Times og Daily Mail er tilstede for å følge saken. Resten av rettsdagen i dag er ventet å gå til rettdiskusjoner om vitne- og bevisførsel. Onsdag starter aktoratet på sin åpningsprosedyre





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