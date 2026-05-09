2 menn drept i båtangrep i Stillehavet

En båt ble angrepet i Stillehavet i helgen, hvor to menn ble drept og en overlevde. Amerikansk kystvakt har oppdrag om å finne overlevende. USAs president Donald Trumps administrasjon lanserte vannlek mot narkotikasmuglere på kryss og fragrunnen

Angrepet skjedte i den østlige delen av Stillehavet fredag. To menn ble drept og en tredje overlevde, står det i en uttalelse fra det amerikanske militærets sørkommando (Southcom) på X. Amerikansk kystvakt fikk i oppdrag å finne den overlevende, fremgår det av meldingen, der man også kan et fem sekunders videoklipp som viser en båt eksplodere.

Medregnet dette siste angrepet er minst 189 mennesker drept i denne type båtangrep siden september i fjor, ifølge en opptelling som nyhetsbyrået AFP har gjort. USAs president Donald Trumps administrasjon innledet i fjor høst en kampanje rettet mot det Washington kaller "narkoterrorister", som de sier frakter narkotika fra Latin-Amerika til USA i båter, via Karibia og den østlige delen av Stillehavet





