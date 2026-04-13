20 000 Turbinblader Kan Bli Avfall: Manglende Løsninger For Bærekraftig Håndtering Av Havvind

En ny studie viser at nesten 20 000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent innen 2040, på grunn av manglende krav til gjenvinning. Studien peker på utfordringer og potensielle løsninger for å styrke sirkulærøkonomien i vindkraftindustrien.

Nærmere 20 000 turbinblader fra europeiske havvindparker kan havne på søppelfyllinger eller bli brent innen 2040, uten gode løsninger for bærekraftig behandling. Energidepartementet ønsker at vindkraftavfall i størst mulig grad skal inngå i sirkulære løsninger, men det er ingen spesifikke krav om materialgjenvinning. Dette ansvaret ligger i dag hos avfallsprodusenten.

Forskere fra Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU har bidratt til en ny studie som belyser utfordringene. Vindturbiner, som har produsert ren energi siden 90-tallet, skal demonteres etter hvert. Dette fører til nye miljøproblemer. Studien peker på at opptil 20 000 turbinblader kan bli gravd ned eller brent innen 2040, ettersom det ikke finnes krav om materialgjenvinning. Forskere advarer om at vindkraften, selv om den løser klimautfordringer, kan skape nye ressursutfordringer. Tusenvis av tonn verdifulle materialer risikerer å havne på deponier eller i forbrenningsanlegg, noe som understreker behovet for å styrke sirkulærøkonomien.

Studien, basert på intervjuer med 21 aktører, undersøker hva som driver og hindrer industrien i å bevege seg mot sirkulære løsninger. Vindturbiner har en levetid på 20-25 år, og rundt 85 % av en turbin kan materialgjenvinnes eller brukes på nytt. Problemet er turbinbladene, laget av komposittmaterialer som gjør dem vanskelige å gjenvinne. Deponering har derfor blitt en vanlig løsning. Bilder fra et deponi i USA i 2020 vakte oppsikt og satte fart i debatten om hvor grønn vindindustrien egentlig er. I Europa vil rundt 1800 havvindturbiner bli avviklet de neste fire årene, og tallet kan stige til nesten 20 000 innen 2040.

Bransjen og forskningsmiljøer jobber aktivt med løsninger, som Gjenkraft som gjenvinner materialer som glass- og karbonfiber, og Equinor som samarbeider om sirkulære løsninger for komposittavfall. Utfordringene gjelder primært utenlandske parker, mens Norge er i startfasen med Hywind Tampen og planlegger nye havvindprosjekter. Energidepartementet stiller krav om planer for avfallshåndtering, materialgjenvinning og ombruk i nye prosjekter. Samtidig bygges det stadig større havvindparker med stadig større turbiner, som krever enorme mengder stål, kompositter, betong, kobber, aluminium og sjeldne jordmetaller. Knapphet på disse metallene, spesielt de som finnes i Kina, er et voksende geopolitisk problem.





