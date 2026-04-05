20-åring fikk livet tilbake etter fem operasjoner: – Jeg har fått kroppen min tilbake

En ung kvinne fra Elverum deler sin historie om å leve med lipødem, en kronisk sykdom som preget livet hennes i flere år. Etter å ha gjennomgått fem operasjoner, beskriver hun nå en hverdag uten smerter og med et nytt overskudd til å leve livet fullt ut.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Da 20-åringen fra Elverum begynte å merke endringer i kroppen i tenårene, trodde hun det var en naturlig del av utviklingen. I dag er hun fullstendig klar over at dette var begynnelsen på en sykdom som skulle sette sitt preg på både kroppen og livet hennes i flere år.

Hun forteller at de første tegnene dukket opp rundt 15-årsalderen, med det hun i utgangspunktet trodde var uskyldige «cellulitter». Disse endringene utviklet seg gradvis, og mens hun gikk på videregående, opplevde hun en vedvarende vekst i kroppen, til tross for et aktivt liv og et sunt kosthold. Samtidig meldte en rekke plager seg, plager som skulle vise seg å være langt mer alvorlige enn først antatt. Hun beskriver en gradvis forverring av allmenntilstanden, med hyppige sykdomsanfall, hjernetåke, pustevansker, konstante smerter, nedsatt immunforsvar, forhøyet puls, konsentrasjonsvansker og en følelse av konstant tunghet i kroppen. I tillegg avslørte målinger fra leger at CRP-nivået, et mål på betennelse i kroppen, stadig var forhøyet. For den aktive danseeleven ble kontrasten enorm. Kroppen samarbeidet ikke lenger med hennes ambisjoner. Hun beskriver følelsen som å gå rundt i en våtdrakt fylt med vann og steiner, en konstant kamp mot kroppen sin. I håp om å finne svar, oppsøkte hun leger i et helt år, men uten hell. Frustrasjonen og skuffelsen var stor, men til tross for smerter og utmattelse fullførte hun videregående på danselinja med gode karakterer. Samtidig ble det psykiske presset stadig tyngre, og hun innrømmer at hun slet med depressive tanker. \Vendepunktet kom i januar 2025, gjennom en tilfeldig video på TikTok. Videoen beskrev hennes egne opplevelser og symptomer på en måte som var helt surrealistisk. Dette førte til en time hos en spesialist, og diagnosen lot ikke vente på seg. Kirurgen bekreftet at hun hadde Lipødem, en kronisk betennelsessykdom i fettvevet, som primært rammer kvinner. For Finstad hadde sykdommen spredt seg til store deler av kroppen. I 2024 ble det rapportert av Norsk Helseinformatikk at det ikke finnes sikre tall på hvor mange som lider av lipødem i Norge. Løsningen ble kirurgi, og over en periode på ti måneder gjennomgikk hun fem operasjoner for å fjerne det betente fettvevet. Operasjonene ble gjennomført steg for steg, først lår, deretter legger, bakside lår og rygg, mage og til slutt armer. Kostnadene var høye, med en egenandel på rundt 400.000 kroner. Hun understreker at for en ung person er dette en stor sum, og hun stiller spørsmål ved hvorfor ikke mer av behandlingen dekkes av det offentlige.\Etter den siste operasjonen beskriver hun en hverdag som er totalt forandret. Hun har fått en kropp som fungerer igjen, uten den konstante smerten og følelsen av tunghet. Hun føler seg lett, glad og fri. Også psykisk har det skjedd en stor endring. Hun føler seg trygg i kroppen sin og har fått overskudd til å fokusere på dans og trening, det hun elsker mest. Selv om hun fortsatt er i restitusjonsperioden, ser hun lyst på fremtiden. Hun understreker viktigheten av å forstå at lipødem ikke er relatert til kroppsstørrelse, og at man kan være slank og likevel ha sykdommen. Hun avliver også myten om at lipødem kan behandles kun med kosthold og trening. Det betente fettvevet forsvinner ikke på den måten, og kirurgi er ofte nødvendig for å lindre plagene og gi tilbake livskvaliteten. Hun oppfordrer til økt kunnskap og forståelse for sykdommen, slik at flere kan få hjelp og et bedre liv





