21 år gamle dobbeltdrap i Sverige: Mann varetektsfengslet

En mann på 45 år er varetektsfengslet for de uløste dobbeltdrapene i Brattås, Sverige, som skjedde for nesten 21 år siden. Politiet fikk treff på DNA i en slektsforskningsdatabase, og datteren til de drepte var til stede i retten. Mannen skal ha bodd i nærheten av åstedet og beskrives som en einstøing. Pågripelsen skjedde i Sør-Sverige, etter en ny lov om biometrisk analyse. DNA fra den mistenkte matchet spor fra åstedet.

En 45 år gammel mann er varetektsfengslet fredag i forbindelse med de uløst e dobbeltdrapene i Brattås , Sverige . Det er nesten 21 år siden samboerparet Gerd Wiklund (67) og Tor Öberg (70) ble funnet drept på en gård. På onsdag denne uken ble mannen pågrepet etter at politiet fikk treff på DNA i en slektsforskningsdatabase. Datteren til de drepte, Barbro Öberg, var til stede i Ångermansland tingrett fredag. Hun uttrykte at hun ønsket å være til stede den dagen den mistenkte ble tatt.

Öberg besøkte også gården hvor hun selv fant foreldrene sine drept for over to tiår siden. Hun uttaler at det første spørsmålet hun ville stille den mistenkte er «Hvorfor?», og beskriver foreldrene som to fredelige pensjonister. Öberg håper mannen blir dømt og får en lang fengselsstraff. Hun uttrykker også håp om at en eventuell annen person involvert i drapene også blir tatt. Den siktede mannen skal ha bodd i Härnösand, bare en kort kjøretur fra gården der drapene fant sted. Til tross for nærheten var identiteten hans helt ukjent for datteren og den daværende hovedetterforskeren. Mannen, som var i midten av tyveårene på drapstidspunktet, skal ha bodd i området i flere år etter drapene før han flyttet sørover. Ifølge rapporter er mannen ugift og barnløs. Naboer beskriver ham som en einstøing som holdt seg for seg selv. Tidligere skolekamerater beskriver den pågrepne som rolig, forsiktig og snill. De uttrykker overraskelse over at han er mistenkt for en så grov forbrytelse, og husker ham som en person med stor selvkontroll. Mannen ble pågrepet i sitt eget hjem i Sør-Sverige på onsdag, uten dramatikk, ifølge politiet. Bakgrunnen for pågripelsen er en ny lov i Sverige som åpner for biometrisk analyse i straffesaker. Påtalemyndigheten besluttet å gjenoppta saken og benyttet en slektsforskningsdatabase. DNA fra den mistenkte ble sammenlignet med DNA fra spor sikret på åstedet, og resultatet var positivt. Påtaleansvarlig Hanna Flordal bekrefter dette. DNA-ekspert Johanna Björkman sier at saken har fått stor oppmerksomhet i mange år, og at det sannsynligvis finnes andre bevis i tillegg til DNA-sporet som knytter gjerningspersonen til drapene. Saken har vært en belastning for lokalsamfunnet og spesielt for de etterlatte, som nå ser ut til å ha et håp om en mulig avslutning på denne tragiske saken. Etterforskningen fortsetter for å avdekke alle omstendighetene rundt drapene





