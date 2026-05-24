23-24 mennesker drept i bombeangrep mot tog i Balutsjistan

En bombeangrep mot et tog med soldater i provinshovedstaden Quetta i Balutsjistan har kostet 23-24 mennesker livet, ifølge nyhetsbyråene AFP og AP. Leger ved lokale sykehus opplyser om 20 ofre i kritisk tilstand.

Soldater og deres familier var om bord i toget, som var på vei fra Quetta til Peshawar nordvest i landet, opplyser en ikke navngitt tjenestemann til nyhetsbyrået AFP.

Det er kommet ulike tall på ofre gjennom dagen. Ifølge nyhetsbyråene AFP og AP er 23 eller 24 mennesker drept, mens en politibetjent har opplyst til DPA at minst 30 personer ble drept og over 103 såret. Det fryktes at tallet på drekte vil stige. Leger ved lokale sykehus opplyser til AP at de har fått inn 20 ofre i kritisk tilstand.

Angrepet skjedde i provinshovedstaden i den urolige provinsen Balutsjistan søndag. Kraften fra bomben førte til at to av togvognene veltet og tok fyr, og tykk røyk steg opp i lufta, viser bilder delt på nett. En rekke bygninger i området ble ødelagt, og parkerte biler ble knust, ifølge øyevitner og bilder i sosiale medier. En tidligere melding fra AFP at over 16 personer er drept og flere såret, samt at det er barn og kvinner blant ofrene





Bombeangrep mot jernbanen i Pakistan – minst 24 skal være dreptMinst 24 mennesker er drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan sørvest i Pakistan, opplyser en høytstående tjenestemann til AFP.

Bombing in Pakistan: At Least 16 Killed in Train Blast in QuettaA powerful bomb explosion on a train in Quetta, Pakistan, has resulted in the deaths of at least 16 people and injuries to many others. The blast occurred as the train was on its way from Quetta to Peshawar, and it caused two of the train carriages to overturn and catch fire. Thick smoke filled the air, and several buildings in the area were destroyed. The incident occurred on a day when military personnel were on their way to celebrate the Muslim holiday of Eid al-Adha.

Mange drept i bombeangrep mot jernbanen i PakistanMinst 30 mennesker er drept og over 100 såret i et bombeangrep som rammet et passasjertog i provinshovedstaden Quetta sørvest i Pakistan, ifølge lokalt politi.

