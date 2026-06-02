En 23 år gammel mann er dømt til livstid i fengsel for drapet på en 18 år gammel finansstudent i Southampton. Dommen utpeker drapet som en uttrykkelig handling uten Religious eller rasistisk motivasjon, mens politiets håndtering av offeret er under etterforskning.

Vickrum Digwa, 23 år, er funnet skyldig i drapet på 18 år gamle Henry Nowak, en finansstudent ved Universitetet i Southampton, i Southampton, sør i England .

Dommen falt mandag i Southampton Crown Court, hvor Digwa ble dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 21 år. Hendelsen fant sted 3. desember i fjor, da Nowak ble stukket fem ganger med en 21 centimeter lang kniv mens han var på vei hjem etter en kveld ute. Ifølge retten forsøkte Nowak å flykte mens han var skadet.

Politiet ankom åstedet og la Nowak i håndjern etter at Digwa påstod at den skadde var full, hadde utsatt ham for rasistisk hets og slått av ham turbanen. Politiet oppdaget først stikkskadene og igangsatte livreddende førstehjelp. Dommeren uttalte at Digwas handlinger har brakt skam over hans familie og religion, og skapt etnisk uro i Southampton og resten av landet, noe som har gjort sikher redde for egen sikkerhet.

Dommeren uttrykte også sikkerhet på at offeret ikke sa noe rasistisk til Digwa før drapet, ettersom det ville vært uforenelig med Nowaks karakter. Forsvareren for Digwa, Jeremy Wainwright, hevdet at klienten handlet i selvforsvar og at den brukte kniven var en del av hans religiøse plikt som sikh. Han påpek at Digwa alltid bærer en liten kirpankirpan, en seremoniell dolk, under klærne for å oppfylle sine religiøse forpliktelser.

Aktor Nicholas Lobbenberg avviste påstandene om rasisme som en ondskapsfull løgn og understreket at saken handler om drap, ikke om sikhisme eller rasisme. Moren til Digwa ble også funnet skyldig i å ha hjulpet sønnen ved å fjerne kniven fra åstedet. Etter dommen holdt offerets familie en pressekonferanse utenfor rettssalen, hvor faren til Nowak krever en hel, fryktløs og transparent etterforskning av politiets håndtering av saken. Hampshire-politiet har beklaget at offeret ble lagt i håndjern etter knivstikkingen.

Visepolitimester Robert France uttalte: Denne saken er en absolutt tragedie. Jeg beklager at Henrys liv ikke kunne reddes den natten, og jeg beklager at han ble lagt i håndjern og pågrepet. Han var offeret. Tilsynsorganet IOPC etterforsker nå politiets håndtering.

En rettsmedisiner bekraftet at den indre blødningen var så omfattende at politiet uansett ikke kunne ha reddet Nowak, uavhengig av håndjernbruken





