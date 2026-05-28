23-åring setter norsk innendørsrekord på 800 meter med 2.00,77

En 23-åring har satt norsk innendørsrekord på 800 meter med tiden 2.00,77. Treneren trener langt mindre løping enn de fleste andre på toppnivå og har kuttet ned på rolige løpeøkter. Treningsopplegget skiller seg fra mange av konkurrentenes og har gitt resultater. Målet er å bygge videre på gjennombruddet fra VM og ta medalje i et internasjonalt mesterskap.

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer I sitt første seniormesterskap tok 23-åringen seg til semifinale og satte norsk innendørsrekord på 800 meter med tiden 2.00 ,77.

Bak rekordløpet ligger det et uvanlig treningsgrep: 23-åringen trener langt mindre løping enn de fleste andre på toppnivå. – Jeg jogger veldig lite. Jeg bruker mye sykkel og ellipsemaskin, og går litt på ski og rulleski, sier Antonsen til VG. Norgesrekorden kom etter en vinter der planen egentlig ikke var å satse fullt på innendørssesongen.

– Jeg visste at jeg kunne løpe fort, men jeg trodde ikke det skulle gå så bra. Se løpet her: – Vi ble enige om at vi ikke skulle satse noe særlig på innendørssesongen og heller tenke utendørs. Men når man tar kravet til VM og får bli med der og setter norsk rekord, da kan man ikke være noe annet enn fornøyd.

Kuttet ned løpingenBakgrunnen for å dempe antall kilometer med løping er flere år med skadeproblemer etter at hun valgte å satse på friidrett fremfor langrenn. Antonsen fikk sitt første tretthetsbrudd for syv år siden og har slitt med kontinuitet i treningen siden. Derfor begynte hun og trenerteamet å se etter andre løsninger. – Vi forsto at jeg ikke tålte å løpe så mange kilometer som vi først trodde jeg måtte.

Derfor har vi kuttet ned på de rolige løpeøktene. Hun tror treningsopplegget skiller seg fra mange av konkurrentenes. – Det er nok litt annerledes enn slik mange andre trener. Endringene har gitt resultater.

De siste årene har hun endelig fått kontinuitet i treningen. – De to siste årene har jeg nesten vært skadefri, og bare det å få trent sammenhengende i månedene før sesongen gjør en enorm forskjell. Det har gitt Oslo-jenta tro på opplegget. – Det er motiverende å se at måten jeg trener på faktisk gir resultater.

Lever isolertSatsingen påvirker også livet utenfor banen. – Jeg lever veldig isolert, fordi jeg er redd for å bli syk. Hvis samboeren Eirik Bergene Aabrekk – selv en meget sprek løper og bror av OL-utøver i langrenn Ingrid Bergene Aabrekk – har vært ute og reist eller møtt mange mennesker, flytter hun hjem til foreldrene. – Jeg skjønner at folk synes det høres sært ut, men jeg må ta de valgene som er best for meg.

Selv føler hun ikke at hun ofrer så mye. – Jeg liker hverdagen min slik den er. Hvis jeg hele tiden følte at jeg gikk glipp av ting, tror jeg det hadde vært vanskelig å drive med dette. Jakter drømmegrensenNå er målet å bygge videre på gjennombruddet fra VM.

Første delmål er EM-kravet utendørs som er 2.00. – Jeg har veldig lyst til å løpe under to minutter denne sesongen. Det er drømmegrensen for oss som løper 800 meter. Hun mangler bare et halvt sekund.

I fjor satte hun pers på 2.00,45. Den norske rekorden på 800 meter utendørs tilhører Hedda Hynne med 1.58,10 fra 2020. På lengre sikt drømmer Antonsen om medaljer internasjonalt – og OL. – Jeg har lyst til å ta medalje i et internasjonalt mesterskap.

Og så kommer det et OL om to år som jeg har veldig lyst til å delta i. Torsdag sesongåpner Antonsen utendørs under Trond Mohn Games i Bergen





