29-åring dømt for to voldtektene han var tiltalt for

En 29-åring er dømt for to av de fire voldtektene han var tiltalt for. Voldtektene fant sted på et nachspiel i kjellerstuen på Skaugum. Retten fant det bevist at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen i to av sakerne. Søvn og sterk beruselse er typiske eksempler på dette.

En 29-åring er dømt for to av de fire voldtektene han var tiltalt for. Voldtektene fant sted på et nachspiel i kjellerstuen på Skaugum . Retten fant det bevist at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen i to av sakerne.

Søvn og sterk beruselse er typiske eksempler på dette. 29-åringen er også dømt til å betale oppreisningserstatning for tre av de seks fornærmede kvinnene. Han ble dømt til å betale 640 000 kroner. Han ble også dømt til tap av førerretten i ett år og åtte måneder, og inndragning av mobil, Macbook, iPad og kontoer på sosiale medier. Forsvarerne er delvis fornøyd med dommen, men kritisk til andre deler.

Saken har vært en enorm belastning for alle involverte, og hun håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Retten fremstår å ha gjort en god og grundig vurdering





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Voldtekt Skaugum 29-Åring Dømt Førerretten Inndragning

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