31-åring siktet for attentatforsøk mot Trump – hadde planlagt angrep i detalj

Cole Thomas Allen, en 31-årig mann fra California, er siktet for å ha forsøkt å myrde USAs president Donald Trump under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Han hadde med seg våpen og ammunisjon, og planene hans var gjennomtenkte. Påtalemyndigheten mener bevisene er overveldende, og han risikerer livstid i fengsel.

31-årige Cole Thomas Allen er siktet for attentatforsøk mot USA s president Donald Trump etter skytingen under korrespondentmiddagen i Washington D.C. forrige helg. Onsdag presenterte den amerikanske påtalemyndigheten nye dokumenter i en rettslig innlevering, ifølge AP.

Blant dokumentene finnes bilder fra Allens mobiltelefon, der ett av dem viser en selfie tatt på hotellrommet han leide. På bildet er han ikledd en mørk skjorte, mørk bukse og rødt slips, og han er utstyrt med en kniv, et våpenhylster, en skinnveske med ammunisjon, samt en tang og en trådkutter. Kort tid etter selfien skal 31-åringen ha kvittet seg med en lang, svart frakk som skjulte en pumpehagle, før han angivelig stormet sikkerhetskontrollen, skriver BBC.

En Secret Service-agent trakk tjenestevåpenet og avfyrte fem skudd mot Allen, som falt til bakken og ble pågrepet. Han skal ha blitt lettere skadet i kneet, men ble ikke truffet av skuddene. En av agentene ble truffet i skytingen, men kulen ble stoppet av en skuddsikker vest. En hagle og en pistol ble beslaglagt.

Påtalemyndigheten skriver at Allen i tiden før skytingen sjekket flere nettsider for å følge med middagen og Trumps ankomst. Mener bevisene er «overveldende» Påtalemyndigheten mener at Allen hadde til hensikt å drepe Trump. – Hadde tiltatte oppnådd sitt tiltenkte utfall, ville han ha forårsaket en av de mørkeste dagene i amerikansk historie, skriver assisterende statsadvokat Charles Jones i rettsdokumentet, gjengitt av NBC News. Jones beskriver hendelsen som «et antidemokratisk politisk voldshandling» og mener bevisene mot Allen er «overveldende».

Trump, visepresident JD Vance og flere regjeringsmedlemmer ble raskt evakuert fra ballsalen da skuddene falt. Reiste med tog Allen skal ha reist fra hjembyen Torrance i California 21. april, og tatt tog via Chicago til Washington. Han bestilte hotellrom på Washington Hilton allerede 6. april – samme sted som korrespondentmiddagen skulle holdes, ifølge AP. Under togreisen skal han ha ført en slags dagbok på mobilen.

I notatene beskrev han blant annet landskapet han passerte. Ifølge FBI sendte han en e-post til familien sin kort tid før angrepet, skriver BBC. – Administrasjonens tjenestemenn ... er mål, prioritert fra høyest rangerte til lavest, skal han ha skrevet i e-posten. Allen risikerer livstid i fengsel dersom han blir dømt.

Han nekter straffskyld. Politiet har også funnet flere dokumenter som viser at Allen hadde planlagt angrepet i detalj over en lengre periode. Han skal ha studert sikkerhetsarrangementer og rutiner rundt presidenten, og har også undersøkt mulige fluktveier fra stedet. Ifølge rettsdokumentene hadde han også med seg en liste over personer han mente burde prioriteres som mål.

Dette inkluderte ikke bare Trump, men også andre høytstående politikere og tjenestemenn. Påtalemyndigheten mener at dette viser en systematisk og gjennomtenkt plan for å utføre et angrep mot de amerikanske myndighetene. Allen har tidligere blitt beskrevet som en isolert person med radikaliserte synspunkter. Han hadde ingen tidligere straffedommer, men hadde vært under observasjon av myndighetene på grunn av sin aktivitet på nettet.

Ifølge bekjente hadde han i flere år vært fascinert av politisk vold og konspirasjonsteorier. Dette er en av de mest alvorlige forsøkene på å ta livet av en amerikansk president i nyere tid. Skytingen har utløst en debatt om sikkerheten rundt presidenten og andre høytstående politikere. Det er også blitt reist spørsmål om hvordan en person som Allen kunne komme så nær presidenten uten å bli oppdaget tidligere.

Myndighetene har lovet å gjennomgå sikkerhetsrutinene og forbedre dem for å forhindre lignende hendelser i fremtiden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA-ekspert advarede mot å rose Trump etter attentatforsøk: «Det er utmattende»USAs president Donald Trump ble utsatt for et attentatforsøk under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Norske eksperter diskuterer konsekvensene og Trumps reaksjon på komiker Jimmy Kimmel etter vits om Melania Trump. Eksperter mener Trump blir mer autoritær og at hans handlinger er et paradoks med ytringsfrihet.

Trump krever at Jimmy Kimmel får sparken etter vits om MelaniaDonald Trump reagerer hardt på komiker Jimmy Kimmels vits om førstedame Melania Trump og krever at han får sparken fra Disney og ABC. Eksperter diskuterer Trumps reaksjon og attentatforsøket mot ham.

Bittert ordskifte etter attentatforsøk på Trump: Demokratene og Det hvite hus skylder hverandreEtter attentatforsøket på Donald Trump har det oppstått et bittert ordskifte mellom Kongressen og Det hvite hus. Pressesekretær Karoline Leavitt anklager demokratene for å ha skapt et klima for politisk vold, mens demokratlederen Hakeem Jeffries svarer med å beskylde høyresiden for å ignorere sin egen retorikk. Skytingen under korrespondentmiddagen i Washington D.C. har skapt stor uro og fokus på polariseringen i amerikansk politikk.

Trump skeptisk til Irans fredsforslag: Ingen endring i atomprogrammetDonald Trump er skeptisk til Irans nye fredsforslag, som ikke tar opp spørsmålet om atomprogrammet. USA og Iran står fortsatt i motsetning til hverandre, mens internasjonale meklere forsøker å finne en løsning.

Hegseth i trøbbel: Krigen går ikke som planlagt – kan Trump ofre sin mest lojale?Pete Hegseth, en av president Trumps mest profilerte støttespillere, står i et stadig mer prekært lys. Krigen mot Iran går ikke som planlagt, og Hegseth risikerer å bli ofret.

Amerikansk lærer siktet for forsøk på attentat mot TrumpEn 31 år gammel amerikansk lærer er formelt siktet for å ha planlagt et attentat mot tidligere president Donald Trump under en middag i Washington D.C. Han er også siktet for våpenlovbrudd og avfyring av skytevåpen. FBI har lagt frem detaljerte bevis som viser at mannen hadde forberedt seg i flere uker og uttrykt sterke negative holdninger mot Trump.

