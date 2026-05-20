31-åring vant en million i Pantelotteriet: Tretti år gammel kvinne feiret med en kompis, en glaske med bobler og en kop med melkekos, fikk en flaske med meldinger. Vi skriver på bilen og planlegger en befrielse

En 31-åring vant en million i Pantelotteriet etter å ha panta tomflasker og tatt en bok på biblioteket. Etter å ha feiret med en kompis, et glass med bobler og en kop med melkekos, fikk den unge kvinnen en flaske med soulmeldinger og skrev en bittelurk på bussen. Vi planlegger å dele den halve millionen mellom boligkjøp, reise og en befrielse for venner. Ifølge butikken, hvor hun vant, tror butikksjefen at det var noen som vant 10.000 kroner en gang, før dette tilfellet.

Etter en feirlet frokost og nasjonaldag fulgte tidenes blåmandag. Den 31 år gamle kvinnen påpekte at de begge var ganske så hangover dagen etter 17. mai.

Mandag morgen dro de på jobb, og etter endt arbeidsdag måtte de to samboerne rydde og vaske leiligheten. Den unge kvinnen, som ønsker å være anonym, gikk til Kiwi Rosenhoff for å pante alle tom-flaskene og boksene etter festlighetene. Etter å ha pantet flasker for 35 kroner gikk hun til kassen og viste frem lappen. Kassemedarbeideren bekreftet at hun hadde vunnet en million i Pantelotteriet.

Etter at pengene var bekreftet tok hun kontakt med venninnen og samboeren. I løpet av dagen dro de ut for en glass bobler og dro hjem med en bittelurk og skrev på dekkene: "Vi har fått bevist at det lønner seg med gjestebukta, for så å kunne delta med tomflaskene dagen etterpå.

", fortsatte de. De planlegger å fordele den halve millionen mellom sin boligkjøp, reise og en overraskelsesfest for venner





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pantelotteriet En Million Babebukta Gjestebrukt Med Meldinger Ikke-% LB% Kjøp Bolig Reise Utforg Mandag Bobil Grafikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Romano: Overgang i boksJosé Mourinho (63) er klar for Real Madrid - igjen, ifølge overgangsguru.

Read more »

183 MW av strømforbruket til datasentrene går til kryptoutvinning i Norge, ifølge NkomStortinget har bedt digitaliserings- og forvaltningsminister om å opplyse om hvor stor andel av strømforbruket til datasentrene i Norge går til utvinning av kryptovaluta. Nkom har anslått at 183 MW av den samlede abonnede elektriske effekten for datasentrene skal brukes til slik virksomhet.

Read more »

SVT: Sverige kjøper fire fregatter fra franske Naval GroupDet sier den svenske statsministeren Ulf Kristersson under en pressekonferansse, ifølge SVT.

Read more »

183 MW av strømforbruket til datasentrene går til kryptoutvinning i Norge, ifølge NkomStortinget har bedt digitaliserings- og forvaltningsminister om å opplyse om hvor stor andel av strømforbruket til datasentrene i Norge går til utvinning av kryptovaluta. Nkom har anslått at 183 MW av den samlede abonnede elektriske effekten for datasentrene skal brukes til slik virksomhet.

Read more »