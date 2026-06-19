350 millioner kroner borte fra riksveiene: Hoksrud raser

I det reviderte nasjonalbudsjetet er 350 millioner kroner som opprinnelig ble bevilget til riksveiene, fjernet. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å lukke øynene for dette, mens samferdselsministeren forsvarer prioriteringene og peker på at midlene skulle brukes på vifter i tunneler.

I det reviderte nasjonalbudsjetet ble det opprinnelig bevilget 603,3 millioner ekstra kroner til riksveiene. Imidlertid er 350 millioner av disse midlene nå tatt bort. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud reagerer kraftig på denne situasjonen og kaller det for et lureli med å fjerne pengene uten å synliggjøre det.

Ifølge Hoksrud forsvant pengene i forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og SV. Som en følge av dette gjenstår det kun 250 millioner ekstra til riksveiene. Hoksrud mener at denne saken har gått litt under radaren både hos mediene og blant befolkningen, noe som i beste fall kan kalles et lureli. Til gjengjeld har fylkesveiene mottatt 1 milliard ekstra krone.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forsvarer regjeringens prioriteringer og hevder at Arbeiderparti-regjeringen tar bedre vare på veienes drift og vedlikehold enn Fremskrittspartiet gjorde da de var ved makten. Nygård peker også på at mye av de ekstra midlene til riksveiene skulle brukes på å skifte ut vifter i tunneler, et tiltak som ble innført etter at det ble oppdaget kritiske feil.

Ministeren mener det er akrobatisk av Hoksrud å først kritisere bruk av penger på vifter og nå å kritisere mangelen på sådanne utgifter





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