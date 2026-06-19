350 millioner kroner fjernet fra økningen til riksveiene

Revidert nasjonalbudsjett viser at 350 millioner kroner er fjernet fra økningen til riksveiene. Dette var det få som snakket høyt om da budsjettforhandlingene ble presentert på Stortinget. Frps samferdselspolitiske talsperson, Bård Hoksrud, kalder dette for lureri og mener at dette viser at de rødgrønne partiene vil ramme bilistene.

Revidert nasjonalbudsjett viser at 350 millioner kroner er fjernet fra økningen til riksveiene. Dette var det få som snakket høyt om da budsjettforhandlingene ble presentert på Stortinget.

Frps samferdselspolitiske talsperson, Bård Hoksrud, kalder dette for lureri og mener at dette viser at de rødgrønne partiene vil ramme bilistene. - Det som ble framstilt som en seier for veivedlikeholdet, er nå redusert til 250 millioner kroner. Når den gjenværende potten ikke engang dekker regningen for viftene, da blir det trøbbel, mener han. - Dette betyr jo at det nå er riksveiene som får smellen, og får mindre penger i år, slår Frp-politikeren fast.

Viftene i 77 riksveintunnelen må byttes ut etter avdekking av store feil. Samtidig får jernbanen 300 millioner kroner ekstra til vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer i revidert. Hoksrud mener dette viser at de rødgrønne partiene vil ramme bilistene. - Vi har en regjering, med Arbeiderpartiet i spissen, som ser på bilistene som en melkeku.

De synes det er greit at man ikke gjør så mye der, hevder han. Totalt blir det brukt om lag 12 milliarder kroner hvert år på vedlikehold av riksveiene. Men Frp-politikeren mener folk vil merke at 350 millioner kroner nå er fjernet. - Det er kjempealvorlig, for forfallet på riksveinettet forsvinner ikke av seg selv, sier Hoksrud, og legger til: - Det blir litt som med brannvesenet: Man kan fjerne det helt til det faktisk begynner å brenne.

Først da oppdager man hvor uholdbart det er. Slik er det også med veivedlikehold; det går fint helt til en vifte faller ned og får katastrofale følger. Fylkesveiene får imidlertid en milliard kroner ekstra etter budsjettforhandlingene. - Men det hjelper lite når midler fjernes et annet sted, der forfallet er på over 30 milliarder kroner, sier Hoksrud.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) slår tilbake mot kritikken. - Arbeiderparti-regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan og Statsbudsjettet prioritert drift og vedlikehold av veiene våre, og vi tar bedre vare på veiene våre enn det Fremskrittspartiet gjorde på sin vakt, sier Nygård til Nettavisen. Han viser til at denne konkrete saken handler om hva som er realiteter rundt hvor mye penger man kan bruke på å skifte ut tunnelvifter i 2026.

- Det er litt rart å observere at Hoksrud først kritiserte oss for å bruke penger på vifter, og nå kritiserer oss veldig for å ikke bruke penger på vifter. Det er litt akrobatisk, sier Nygård. - Men hvorfor kuttes det så mye til riksveiene? - Det er jo ikke et kutt, men snakk om en mindre økning.

I diskusjonen mellom partiene på Stortinget så har man valgt en litt annen prioritering. Men det er på bakgrunn av at merutgiften til vifter ikke blir så stor som man så for seg når vi la fram revidert, sier han. NAF reagerer også på kuttet til riksveiene. - Vi stusser på at det som lå til grunn for budsjettet blir nedjustert etter at Statens vegvesen har gjort nye vurderinger.

Det fremstår som at dette har blitt gjort for at de skal komme i mål med revidert nasjonalbudsjett, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, til Nettavisen





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