37-årig Moa Chehade forteller om umenneskelig behandling i fengsel

Moa Chehade, en 37-årig kvinne som har jobbet i bransjen i mange år, forteller om sin opplevelse med umenneskelig behandling i fengsel. Hun reagerer sterkt på videoen fra Oslo fengsel, og mener at fengselsbetjenter kan overdrive når det gjelder vold mot innsatte. Advokat Mette Yvonne Larsen er ikke overrasket over videoen, og mener at fengselsinnsatte er ikke en pariakaste som ikke kan fortelle om hva de har opplevd.

Torsdag fortalte TV 2 om 37 år gamle Moa Chehade som ble lagt i bakken av fengselsbetjenter, før en av de ansatte uttalte at behandlingen hun fikk var umenneskelig.

Fengselet er pålagt å følge lovene for oss innsatte, og de er strenge, og de skal følges, sa Chehade til TV 2. Hun reagerer sterkt på videoen fra Oslo fengsel, og mener at mange som har betrodd seg til henne kanskje har hatt rett, og at hun kanskje heller ikke har trodd dem slik hun burde. Fengselsbetjenten som utsatte Chehade for slag, ble suspendert fra stillingen sin dagen etter hendelsen.

Politiet valgte tidligere i juni å tiltale betjenten for kroppskrenkelse og grov uaktsom tjenestefeil. Advokat Mette Yvonne Larsen er ikke overrasket over videoen fra Oslo fengsel, og mener at fengselsinnsatte er ikke en pariakaste som ikke kan fortelle om hva de har opplevd. Den tiltalte fengselsbetjenten har ikke svart på spørsmål om hvorfor han ikke nevnte slagene i rapporten sin





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