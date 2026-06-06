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376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av natten

World News

376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av natten
RussiaUkraineDrone
📆6/6/2026 10:54 AM
📰Nettavisen
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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt angrepene på sin X-konto. Han kaller angrepene på russisk infrastruktur for 'sanksjoner' og angrepene på St. Petersburg og Krasnodar-regionen.

376 ukrainske droner er skutt ned over Russland i løpet av natten, hevder forsvarsdepartementet i Moskva. Dronene skal ha blitt stanset i en lang rekke fylker, flere av dem grenser til Ukraina, men også i områdene rundt Moskva og St. Petersburg skal det ha vært droner.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt angrepene på sin X-konto. Røyk: Også dette bildet er delt av Zelenskyj, uten henvisning til hvor det skal være tatt. Foto: Skjermdump (x) Han kaller angrepene på russisk infrastruktur for 'sanksjoner'. Nattens angrep var mot våpenlager tilhørende den russiske marinen, samt en base i byen Kronsjtadt, skriver den ukrainske presidenten.

I tillegg til St. Petersburg hevder han at Ukraina også angrep Krasnodar-regionen

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Russia Ukraine Drone Attack Infrastructure

 

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