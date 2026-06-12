43-åring føler seg lurt av 'Snow crab'-produkt

En mann føler seg lurt av et produkt som heter 'Snow crab', men som ikke inneholder snøkrabbe. Forbrukerrådet og Norgesgruppen har kommet med kommentarer om saken.

En 43 år gammel mann, Thor Erntzen, var i en matbutikk da han så et produkt i kjøledisk en som fristet ham. Erntzen har mange år med erfaring fra fiskebåter og har spist snøkrabbe flere ganger tidligere.

Han kjøpte produktet, hvor 'Snow crab' står med store bokstaver.

'Det smakte helt vanlig crabsticks', sier Erntzen, men han mener at det er villedende markedsføring. På pakken står det også 'Surimisticks' og 'Spiseklart fiskeprodukt med krabbesmak'. Hovedingrediensen er surimi, som er fiskefarse laget av hvit fisk. Snøkrabbe er ikke engang nevnt i innholdsfortegnelsen.

Aysha Grönberg, fagsjef for mat i Forbrukerrådet, forstår at kunden kan føle seg lurt.

'Det er lett å føle seg lurt når produktnavnet legger så stor vekt på snøkrabbe uten at produktet inneholder det', sier hun. Hun anbefaler å snu pakka for å sjekke det egentlige innholdet. Fiskemannen-produktene selges blant annet hos Meny, Kiwi og Spar, og er Norgesgruppens egen merkevare. TV 2 spør Norgesgruppen hvorfor det heter 'Snow crab' når det ikke er snøkrabbe i produktet.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland svarer at navnet kommer av at snøkrabbe har vært inspirasjonskilde og er den de har prøvd å etterlikne i utseende, tekstur, farge og smak. Hun sier også at produktet heter 'Surimisticks Snow Crab' for å gi forbruker informasjon om at det er et surimiprodukt som er laget av fisk og tilsatt krabbesmak. TV 2 har spurt om produktet altså er tilsatt krabbesmak og ikke snøkrabbesmak, men de har ikke fått svar enda





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