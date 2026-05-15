46 år etter Kielland-ulykken: Hvorfor støtten til etterlatte fortsatt den mangler

Det var 46 år siden Alexander L. Kielland-ulykken, men mange etterlatte og overlevende fremdeles kjemper for anerkjennelse og oppreisning. Katastrofen.navnet bar alvorlige konsekvenser både for sikkerhet og offentlig handling, men de ramte minst var glemt.

Alexander L. Kielland-ulykken den 27. mars 1980 er en av de mørkeste hendelsene i moderne norsk historie. 123 mennesker mistet livet, mens 89 overlevde på Ekofisk-feltet.

Ulykken tok ikke bare liv og foreldre, men også helse, trygghet og framtidsdrømmer. For mange etterlatte og overlevende har det vært 46 år med ubøylig sorg, traumer og en følelse av å bli glemt av samfunnet. Mange enkene, foreldrene og overlevende som måtte leve med denne sorgen har fått for lite oppmerksomhet og hjelp. Selv om staten til slutt erkjente svikten rundt sikkerhet og oppfølging, har tiårene som gått etter ulykken vært preget av usikkerhet og manglende svar.

Kritikk mot dårlige arbeidsforhold, boforhold og manglende opplæring har vært et gjennomtrekkende tema, noe som fremdeles ikke er fullt oppklart. Fordi etterlattes og overlevendes kamp for anerkjennelse ikke er en økonomisk sak, men en sak om verdighet og menneskelig respekt, handler det om noe større enn kompensasjon. Mange har opplevt en mangel på oppreisning og anerkjennelse, noe som gjort det ekstra tungt å leve videre med minnene fra katastrofen.

