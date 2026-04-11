4x4 Intervalltrening: Ungdomskilden for helse og livskvalitet?

Forskning viser at 4x4-intervalltrening kan være nøkkelen til å oppnå bedre helse og livskvalitet. Les om hvordan denne metoden kan bidra til å holde deg ung, og hvordan du kan tilpasse treningen til dine behov. Ernæringsfysiologer deler sine råd.

Frode fikk en streng beskjed om å unngå løping på tredemøllen. Overvektige personer kan lett pådra seg belastningsskader ved løping, og derfor er det viktig å finne alternative treningsformer. I Frodes tilfelle innebærer treningen intervaller med 12,5 prosent stigning på mølla, med en hastighet på seks kilometer i timen. Dette er mer enn tilstrekkelig for å opprettholde hans vekt og form.

Han reflekterer over at han skulle ønske han hadde hatt denne kunnskapen tidligere i livet, spesielt i 20-årsalderen, og han understreker hvor stor forskjell det kunne ha gjort for hans livskvalitet. Å endre livsstil kan virke overveldende for mange, men Frode får det til å høres enkelt ut. Han beskriver hvordan han trener for å oppnå høy puls i fire minutter, fire ganger per treningsøkt, noe som tilsvarer omtrent 20 minutter med intensiv trening to ganger i uken. Resten av tiden opplever han økt energi og en forbedret livskvalitet. Han føler seg for eksempel mye yngre, til tross for at han nylig fylte 60 år, og han er et levende bevis på at det er mulig å holde seg aktiv og vital gjennom intervalltrening. \Professor og idrettsfysiolog Jan Helgerud er en stor forkjemper for 4x4-metoden. Denne metoden går ut på å trene med høy intensitet i fire minutter, etterfulgt av fire minutter med hvile, og å gjenta denne sekvensen fire ganger. Helgerud, sammen med professor Jan Hoff og forfatter Øystein Lie, har skrevet boken «4x4 Historien om de enkle og revolusjonerende intervallene», og han har forsket på hvordan trening med høy intensitet påvirker kroppen positivt. Metoden er spesielt utviklet for å øke hjertets pumpekapasitet og dermed kroppens maksimale oksygenopptak, noe som er helt avgjørende for helse og livskvalitet. Metoden brukes i dag verden over i hjerterehabilitering og behandling av livsstilssykdommer. Helgerud mener at alle kan benytte seg av denne metoden, fra de svakeste pasienter og eldre til toppidrettsutøvere. Han kaller metoden for «ungdomskilden» fordi den kan bidra til å holde folk unge langt inn i alderdommen. Han anbefaler også et kosthold basert på variert mat, hovedsakelig fra planteriket, med daglig inntak av frukt, bær og grønnsaker. Han anbefaler også grove kornprodukter, mer fisk, bønner og linser, og mindre rødt og bearbeidet kjøtt. Han råder også til å begrense inntaket av salt, sukker, godteri og snacks, og å være bevisst på porsjonsstørrelsen.\Helgerud anbefaler minimum to dager i uken med 4x4-metoden for å oppnå ønsket effekt. Han understreker at dette kan bidra til å opprettholde en biologisk alder som tilsvarer 30-årene, selv om man er 70-80 år gammel, med de fordelene det gir når det gjelder fysisk funksjon, helse og livskvalitet. Han sammenligner treningen med personlig hygiene, som å pusse tennene, og understreker viktigheten av å ta vare på hjertemuskelen. Ernæringsfysiolog Therese F. Mathisen ved Høgskolen i Østfold er enig i mange av Helgeruds poenger, men understreker at det finnes mange veier til å nå treningsmål. Hun påpeker at intervalltrening kan utføres på mange forskjellige måter, ikke bare med 4x4-metoden. Intervaller kan for eksempel gjøres i skogen eller i den vanlige løperunden, ved å bruke tid eller avstand som målestokk, for eksempel mellom lyktestolper eller i en motbakke. Hun minner om at fysisk helse og funksjon også avhenger av andre faktorer som styrke, smidighet og bevegelighet, og understreker viktigheten av allsidig og variert aktivitet





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Forskning: Bare 15 prosent opplever forbedret søvn med apper46 prosent av de spurte i en norsk undersøkelse bruker søvnapper, men kun 15 prosent opplever at teknologien har gjort søvnen bedre.

Read more »

Forskning: Bare 15 prosent opplever forbedret søvn med apper46 prosent av de spurte i en norsk undersøkelse bruker søvnapper, men kun 15 prosent opplever at teknologien har gjort søvnen bedre.

Read more »

Forskning: Bare 15 prosent opplever forbedret søvn med apper46 prosent av de spurte i en norsk undersøkelse bruker søvnapper, men kun 15 prosent opplever at teknologien har gjort søvnen bedre.

Read more »

Forskning: Bare 15 prosent opplever forbedret søvn med apper46 prosent av de spurte i en norsk undersøkelse bruker søvnapper, men kun 15 prosent opplever at teknologien har gjort søvnen bedre.

Read more »