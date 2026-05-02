50-åring nektet å pensjonere hettegenseren – fikk massiv støtte

Eigil Kittan Ramstad fikk beskjed om å legge bort hettegenseren da han fylte 50. Hans reaksjon og støtten han fikk fra andre, viser et økende opprør mot moteregler for eldre menn. Skuespiller Stig Henrik Hoff støtter også retten til å kle seg komfortabelt.

Eigil Kittan Ramstad opplevde et lite sjokk da han fylte 50 år – han fikk beskjed, mer eller mindre indirekte, om at han burde pensjonere sin elskede hettegenser.

Dette tok han ikke lett på, og resulterte i en kommentar publisert i Tønsbergs Blad hvor han tok til orde for frihet i klesvalg for eldre menn. Ramstad beskriver sin daglige rutine som enkel og komfortabel: et raskt blikk i speilet for å sikre at antrekket er «greit», før han haster ut døren. Han innrømmer at han sjelden bruker mye tid på å vurdere sitt eget utseende, men at han verdsetter komfort og praktisk bruk over å følge strenge moteregler.

Han fremhever hettegenseren som et personlig «skjold» mot verden, et plagg som gir trygghet og velvære. Ramstads kommentar utløste en overraskende stor respons, spesielt på Tønsbergs Blads Facebook-side, hvor innlegget genererte over 1300 kommentarer. Mange støttet hans synspunkter, og delte egne erfaringer med å bli dømt for klesvalg basert på alder. Flere kommentatorer, også de over 50 og 60 år, fortalte at de med stolthet bruker hettegensere og andre plagg som tradisjonelt sett ikke anses som «aldersadekvate».

Denne støtten har styrket Ramstads overbevisning om at det er viktigere å føle seg vel i sine klær enn å tilpasse seg rigide moteregler. Han understreker at han ikke har tenkt å gi seg med hettegenseren, spesielt ikke etter den massive støtten han har mottatt. Han beskriver plagget som tilgivende og komfortabelt, med praktiske detaljer som lommer som bidrar til en følelse av velvære. Skuespiller Stig Henrik Hoff (60), kjent fra TV 2-serien «Spillet», stiller seg helhjertet bak Ramstads synspunkter.

Hoff mener at klesvalg bør være et uttrykk for personlighet og komfort, og at man ikke bør la seg styre av alder eller forventninger knyttet til yrke eller status. Han kritiserer det han beskriver som «kjedelige» klesplagg som dressjakker og hvite skjorter, og mener at disse kan sette folk i bås. Hoff understreker at han aldri har følt seg gammel, og at han ble overrasket da han fylte 60 år.

Han ser på komfort som en prioritet, og mener at man bør kle seg slik man føler seg best, uavhengig av hva andre måtte mene. Debatten om klesvalg for eldre menn viser at det finnes et ønske om å bryte med tradisjonelle normer og å definere sin egen stil, også etter fylte 50 år.





