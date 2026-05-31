54-åring pågrepet etter å ha hjulpet flere personer til å dø

Steinar Wangen (54) er pågrepet etter å ha hjulpet flere personer til å dø. Han mener at han har utført en slik passiv dødshjelp og at den dermed ikke er straffbar. Han mener at han har hjulpet folk til å dø på en måte som er lovlig i Sverige, men ikke i Norge.

I høsten 2024 ble 54-åringen Steinar Wangen pågrepet i et spektakulært TV-øyeblikk i TV 2-programmet Norge bak fasaden. Neste uke møter han i Vestfold tingrett i Tønsberg.

Han har fått tiltalen forkynt og er ikke enig i det han er tiltalt for. Han skal forklare seg når den tid kommer, har forsvarer Gaute Nilsen uttalt til Dagbladet. Ifølge tiltalen kvalte Wangen en kvinne med en pute, etter at hun var bevisstløs etter å ha inntatt tabletter og alkohol etter anvisning fra ham. Politiet har gått gjennom Wangens søkehistorikk.

Sommeren 2024 søkte han blant annet om informasjon om hvordan man kvalte noen med en pute og hvordan man blir obdusert ved selvmord. 5. september 2024, dagen før det politiet mener er et drap i Trollhättan, sender Wangen meldinger til flere kvinner. Han beskriver i detalj metoden der han legger en pute over ansiktet til en person etter hun er bevisstløs - og holder den der til hun er død.

Noen dager seinere skriver Wangen at han har erfaring med å gi folk dødshjelp, og at han har drept tre personer fordi de ba ham om det. I politiavhør har kvinnen forklart at hun fikk kontakt med Steinar Wangen via en Facebook-gruppe. Det tok ikke lang tid før hun skjønte at det var noe som ikke stemte, beskriver hun - og viser til tilbudet hans om å drepe henne. Wangen sender deretter en trinnvis oppskrift på selvmord på e-post.

Kvinnen sier i avhør at det var hun som initierte kontakten med Wangen fordi de var medlem i samme Facebook-gruppe om aktiv dødshjelp. Wangen ønsker ikke å svare på spørsmålene om kontakten han har hatt med de fire kvinnene. Senere blir siktelsen mot ham utvidet til å omfatte kontakten med de tre nye kvinnene, og til å gjelde oppfordring til selvmord i tidsrommet 5. september til 15. september 2024. Wangen nekter straffskyld og understreker at dette gjelder alle kvinnene.

Han innrømmer imidlertid noe han har nektet for i tidligere avhør - nemlig at han har hjulpet flere personer til å dø. Han mener at han har utført en slik passiv dødshjelp, og at den dermed ikke er straffbar. Han mener at han har gjort det innenfor loven og at han ikke har begått noen straffbare handlinger. I Sverige er det tre ulike dødshjelp, mens det er to i Norge.

I Sverige har du eutanasi, legemiddelassistert dødshjelp og passiv dødshjelp. Wangen mener at han har utført en slik passiv dødshjelp og at den dermed ikke er straffbar. Han mener at han har hjulpet folk til å dø på en måte som er lovlig i Sverige, men ikke i Norge. Han mener at dette er en gråson og at han ikke har gjort noe straffbart.

Han mener at han har utført en slik passiv dødshjelp og at den dermed ikke er straffbar





dbmeninger / 🏆 22. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Steinar Wangen Dødshjelp Passiv Dødshjelp Sverige Norge Kriminalitet Rettssystem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge er nå storebror: Hvordan vi distanserte Sverige på idrettens grenserArtikelsten trekker fram Norges gjennombrudd innen fotball og ishockey og kontrasterer med Sveriges tilbakeslag. Den feirer en ny æra der Norge dominerer i flere idretter, spesielt med fokus på hockey-VM-finalserie og fotballfortjenester, og betoner det norske flaggets hev av å slå den evige rivalen.

Read more »

Sverige rustar opp Gotland etter 200 millioner euro, NATO vurderer permanente luftvernsystemerEtter at det svenske forsvaret på Gotland ble kraftig redusert etter den kalde krigen, har Sverige nå brukt over 200 millioner euro på opprustning. NATO-land vurderer å etablere permanente langtrekkende luftvernsystemer for å avskrekke Russland, samtidig som usikkerhet omkring USAs militære engasjement i Europa vokser.

Read more »

Jørgen Strand Larsen: "Det kommer ikke til å ta helt av", "Vi har et VM å tenke på"Jørgen Strand Larsen, en England-proff, møtte til pressekonferanse søndag. Han snakket om den kommende VM-sluttspillet i Mexico, USA og Canada og om en første sjanse til å vise seg fram mot svenskene. Strand Larsen mente at det ikke ville ta helt av, men at et derby mellom Norge og Sverige ville smelle ganske bra. Han snakket også om å spille tre treningskamper før VM starter og om å slå lillebror. Strand Larsen kom med en fersk seier i conferenceligaen med klubblaget og mente at det var bra at Sverige var i VM. Han mente at Norge var bedre enn Sverige i pingis.

Read more »

Steinar Wangen tiltalt for drap etter spektakulært pågripelse i TVSteinar Wangen 54 ble pågrepet i TV‑2‑programmet Norge bak fasaden høsten 2024 og skal nå møte Tingretten i Tønsberg. Han er tiltalt for drap etter at politiet hevder han kvalte en kvinne med en pute etter at hun var bevisstløs av tabletter og alkohol. Etterforskningen omfatter også hans søkehistorikk med detaljerte søk om drap og dødshjelp. Wangen har benektet tiltalen og vil forklare seg i retten.

Read more »