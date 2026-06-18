70-åring dømt til seks år og seks måneder for seksuelt overgrep mot datter

En mann i syttiårene er dømt til seks år og seks måneder i fengsel for å ha forgrepet seg på sin datter over flere år, fra hun var seks-sju år gammel til tenårene. Retten finner forklaringen troverdig og avviser påstanden om falske minner.

En mann i syttiårene er dømt til seks år og seks måneder i fengsel for seksuelt overgrep mot sin egen datter over en perioden fra 2002 til 2009.

Overgrepet skal ha startet da datteren var mellom seks og sju år gammel og har fortsatt gjennom hele tenårene. Mannen som nekter skyld, har anket dommen. Han ble først anmeldt for overgrep mot datteren allerede i 2010, men dette førte ikke til dømming før nå. Ifølge retten er ikke datterens forklaring om overgrep basert på såkalte falske minner, men er troverdig i kombinasjon med annet bevis.

Retten understreker at selv om minner til enkelte hendelser kan være upresise, er det helt utelukket at minnene om overgrep fra faren er falske. Datteren har beskrevet en oppvekst preget av utrygghet og uforutsigbarhet, spesielt når faren drakk alkohol. Hun har gitt detaljerte forklaringer om ulike typer overgrep og hvor de fant sted. Retten har også tatt til etterretning at overgrepen har vært traumatiserende for datteren og påført henne senskader, noe som vil være relevant for eventuell oppreisningserstatning.

Saken er behandlet i Søndre Østfold tingrett, og dommen har nettopp blitt kjent





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