71 grader nord - Norges tøffeste kjendis: Deltakerne er avdekket

Tirsdag morgen ble deltakerne til den kommende sesongen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» avdekket. Friidrettsutøver Henrik Ingebrigtsen (35), skiskytterne Ingrid Landmark Tandrevold (29) og Vetle Sjåstad Christiansen (34) og tidligere friidrettsutøver Christina Vukisevic Demidov (38) skal alle være med i årets sesong. Dragartist Kai Thomas «Skrellex» Larsen (40) og influenser Marti Evju (23) mener begge det er urettferdig at toppidrettsutøvere som kommer rett fra OL skal konkurrere mot «vanlige folk». Ingebrigtsen tar uttallelsene med knusende ro.

Dragartist Kai Thomas «Skrellex» Larsen (40) og influenser Marti Evju (23) mener begge det er urettferdig at toppidrettsutøvere som kommer rett fra OL skal konkurrere mot «vanlige folk». Ingebrigtsen tar uttallelsene med knusende ro. – De har hatt muligheten til å trene masse de og. Jeg tenker det er helt fair.

Man er jo i den formen man fortjener, sier Ingebrigtsen til Nettavisen. Ingebrigtsens intervjupartner, Christina Vukicevic, ler og himler oppgitt med øynene, og minner Ingebrigtsen på at det ikke er slik man er ment til å svare. – Faen, medietreningen er først etterpå, ler Ingebrigtsen. Bruker ferien på TV-innspilling: – Hun er gæren - Dette er årets deltakere i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

Uten kontakt med familien i en månedDersom friidrettsstjernen tar seg helt til finalen i «71 grader nord» vil han være borte i omtrent én måned. Det er lenge å være borte når man har to døtre på henholdsvis 7 og 9 år. Samtidig er ikke det uvanlig i Ingebrigtsen-familien. – Jeg tar det litt som det kommer, men tidsperspektivet på omtrent en måned er jo ganske normalt for meg.

Det er ca. så lenge treningsleirene varer for oss. Så både jeg og de hjemme er for så vidt vant med at jeg reiser en måned på tur, forklarer Ingebrigtsen. Denne gjengen skal konkurrere om tittelen «Norges tøffeste kjendis». Foto: Matti Bernitz - Bare å være seg selvFriidrettsutøveren tar på seg morohatten når Nettavisen spør om det er noe han gruer seg til med deltakelsen.

– Å sove i telt. Å gå med sekk. Å gå opp fjell. Ned fjell.

Bli filmet. Snakke med masse folk man ikke kjenner. Utslagskonkurranser. Ja, egentlig alt, spøker Ingebrigtsen.

– Det blir lett! Det er bare å være seg selv og gi faen, så går det fint, gliser Ingebrigtsen





