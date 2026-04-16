78 nordmenn advart av Kripos for bruk av ulovlige DDoS-tjenester

Kripos har identifisert 78 nordmenn som brukere av ulovlige DDoS-tjenester, som et ledd i en internasjonal aksjon. Én norsk mann er også siktet i saken. Målet er å hindre unge i å havne på en kriminell bane.

78 nordmenn har mottatt en formell advarsel fra Kripos etter å ha blitt identifisert som brukere av ulovlige DDoS-tjenester (Distributed Denial of Service). Denne identifiseringen skjer som et direkte resultat av Kripos ' deltakelse i en omfattende internasjonal politiaksjon som ble koordinert av Europol den 13. april. Aksjonen involverte politimyndigheter fra 21 ulike land, og målet var å slå ned på den ulovlige virksomheten knyttet til DDoS-tjenester.

Globally ble over 3 millioner brukere identifisert gjennom aksjonen, noe som understreker omfanget av problemet. Som en del av dette arbeidet ble 23 personer pågrepet internasjonalt, og hele 53 kommersielle nettsteder, kjent som domener, som tilbød disse tjenestene ble stengt ned.

I Norge har denne internasjonale innsatsen også ført til opprettelsen av en straffesak mot én enkelt mann. Dette signaliserer en skjerpet innsats fra norsk politi for å håndtere denne typen cyberkriminalitet.

DDoS-angrep, også kjent som tjenestenektangrep, representerer en alvorlig trussel mot både offentlige og private virksomheter. Slike angrep kan ha katastrofale konsekvenser i form av betydelige økonomiske tap og langvarige driftsforstyrrelser.

Når nettsteder eller onlinetjenester blir overbelastet med enorme mengder falsk trafikk, generert fra et nettverk av infiserte datamaskiner kalt et botnett, blir de utilgjengelige for legitime brukere. Dette kan lamme virksomheter, skade omdømme og forstyrre essensielle samfunnsfunksjoner.

Politioverbetjent Lene Andreassen Sønsthagen ved Kripos understreker i en pressemelding viktigheten av å informere og advare. Hun påpeker at mange av brukerne av slike tjenester er unge mennesker. Disse unge individene forstår kanskje ikke fullt ut alvoret og de potensielle juridiske konsekvensene av sine handlinger.

Dette gjør informasjonsarbeidet og forebyggingen desto viktigere for å hindre at flere blir involvert i ulovlig aktivitet. Målet er å bryte syklusen av cyberkriminalitet før den starter.

Kripos ønsker å sende et tydelig budskap om at bruk av ulovlige DDoS-tjenester er en straffbar handling. Dette er en viktig avklaring for å unngå misforståelser og for å sette en stopper for den utbredte bruken av slike tjenester.

Politiadvokat Terje Michelsen i Kripos utdyper videre at en sentral del av strategien er å nå ut til unge brukere. Ved å tilby veiledning og informasjon tidlig i prosessen, håper Kripos å forhindre at disse unge menneskene havner på en kriminell bane. Denne proaktive tilnærmingen er avgjørende for å bygge et tryggere digitalt samfunn.

Ved å kombinere rettslige tiltak med et sterkt fokus på forebygging og opplysning, arbeider Kripos for å redusere antallet DDoS-angrep og beskytte norske virksomheter og borgere mot cybertrusler. Den internasjonale dimensjonen av saken understreker behovet for et samordnet globalt samarbeid for å bekjempe moderne kriminalitet som opererer uten landegrenser.





