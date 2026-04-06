92 år gammel utelivsveteran: Edna Falao fester til kl. 05 og elsker nattelivet

Edna Falao, kjent som landets første kvinnelige motorsport-stjerne og drevet restaurant, fortsetter å sette sitt preg på Oslos natteliv. Hun er på nachspiel til kl. 05 og har ingen planer om å roe ned. Les om hennes energiske liv og hennes favorittsteder i Oslo.

Utelivsveteranen Edna Falao , 92 år , er fortsatt en kraft å regne med i Oslo s natteliv. Med en energi som få andre kan matche, fortsetter hun å sette sitt preg på byen, og hun har ingen planer om å roe ned. Hun er kjent som landets første kvinnelige motorsport-stjerne, men i dag driver hun restaurant og er en fast inventar på nachspiel til klokken 05.

Falao, som også har kallenavn som Riviera-dronning og motor-prinsesse, forteller at nattklubber er noe hun elsker, og at hun blir der til hun blir kastet ut. Hun beskriver seg selv som en internasjonal pendler som har tilbrakt 70 år i utlandet, men som nå deler tiden sin mellom Oslo og Saint-Tropez. I Saint-Tropez har hun drevet restaurant siden 70-tallet, mens Oslo er der hun bor i barndomshjemmet sitt. Hun understreker at hun er i Norge for å feste, kose seg og lade opp før høysesongen starter på jobb i Frankrike.\Falao har en usjenert energi-diett som ser ut til å fungere utmerket, og hun er et bevis på at alder bare er et tall. Hun husker Grand Hotel i Oslo fra barndommen, der hun spiste ukentlig sammen med foreldrene sine. Hun minnes også farens råd om å aldri bli høy på seg selv. Den 22. mars vil Falao holde et kåseri om sitt liv på Bakkekroen i Oslo, der hun vil dele sine erfaringer og refleksjoner med publikum. Hun ser frem til å fortelle om sitt spennende liv, fra motorsportens tidlige dager til restaurantdriften i Saint-Tropez og nattelivet i Oslo. Falao nevner spesielt London Pub som et sted hun setter pris på, og fremhever det gode selskapet hun finner der. Hun gleder seg over å kjenne mange homofile og sette pris på at puben er åpen til klokken halv fire hver natt. Fokuset hennes er på å nyte livet fullt ut og være aktiv i det sosiale livet, uavhengig av alder. Hennes livsfilosofi er å leve i nuet og omfavne alle de opplevelsene livet har å tilby, enten det er på dansegulvet eller i restauranten.\Med sin utrettelige energi og positive innstilling er Falao et forbilde for mange. Hun er ikke redd for å være seg selv og gå sine egne veier. Falao fortsetter å inspirere andre til å leve livet fullt ut, og hennes tilstedeværelse i Oslos natteliv er en påminnelse om at det aldri er for sent å ha det gøy. Hun er et symbol på vitalitet og livsglede, og hennes historie er en inspirasjon for alle som ønsker å leve et aktivt og meningsfullt liv. Hennes tilstedeværelse på nachspiel til klokken 05 er bare ett eksempel på hennes livsfilosofi: å omfavne livet og nyte hver eneste dag. Hun er et levende bevis på at alder ikke trenger å være en begrensning, og at man kan fortsette å utforske og oppleve nye ting i alle livets faser. Hun ser frem til å fortsette sitt aktive liv i Oslo og Saint-Tropez, og hennes entusiasme er smittsom. Falao er et ekte forbilde for hvordan man kan leve et langt og innholdsrikt liv





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Baby skutt og drept: – Hun hadde nettopp begynt å si «mamma»Syv måneder gamle Kaori lå i barnevognen sin da hun ble skutt i New York. Politiet mener hun ble et utilsiktet offer i et gjengoppgjør.

Read more »

Baby skutt og drept: – Hun hadde nettopp begynt å si «mamma»Syv måneder gamle Kaori lå i barnevognen sin da hun ble skutt i New York. Politiet mener hun ble et utilsiktet offer i et gjengoppgjør.

Read more »

Baby skutt og drept: – Hun hadde nettopp begynt å si «mamma»Syv måneder gamle Kaori lå i barnevognen sin da hun ble skutt i New York. Politiet mener hun ble et utilsiktet offer i et gjengoppgjør.

Read more »

Baby skutt og drept: – Hun hadde nettopp begynt å si «mamma»Syv måneder gamle Kaori lå i barnevognen sin da hun ble skutt i New York. Politiet mener hun ble et utilsiktet offer i et gjengoppgjør.

Read more »

Baby skutt og drept: – Hun hadde nettopp begynt å si «mamma»Syv måneder gamle Kaori lå i barnevognen sin da hun ble skutt i New York. Politiet mener hun ble et utilsiktet offer i et gjengoppgjør.

Read more »

13-åring forsvant i 1994 – funnet i live etter 32 år: Rømte hjemmefraChristina Marie Plante forsvant som 13-åring i 1994. Nå er hun funnet i live etter 32 år, men det viser seg at hun rømte hjemmefra av egen fri vilje. Etterforskerne avslører at hun fikk hjelp av familiemedlemmer. Hun ønsker ikke å bli funnet.

Read more »