Head Topics

92 år gammel utelivsveteran: Edna Falao fester til kl. 05 og elsker nattelivet

Kultur & Underholdning News

📆4/6/2026 11:28 PM
📰Aftenposten
123 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 51%

Edna Falao, kjent som landets første kvinnelige motorsport-stjerne og drevet restaurant, fortsetter å sette sitt preg på Oslos natteliv. Hun er på nachspiel til kl. 05 og har ingen planer om å roe ned. Les om hennes energiske liv og hennes favorittsteder i Oslo.

Utelivsveteranen Edna Falao , 92 år , er fortsatt en kraft å regne med i Oslo s natteliv. Med en energi som få andre kan matche, fortsetter hun å sette sitt preg på byen, og hun har ingen planer om å roe ned. Hun er kjent som landets første kvinnelige motorsport-stjerne, men i dag driver hun restaurant og er en fast inventar på nachspiel til klokken 05.

Falao, som også har kallenavn som Riviera-dronning og motor-prinsesse, forteller at nattklubber er noe hun elsker, og at hun blir der til hun blir kastet ut. Hun beskriver seg selv som en internasjonal pendler som har tilbrakt 70 år i utlandet, men som nå deler tiden sin mellom Oslo og Saint-Tropez. I Saint-Tropez har hun drevet restaurant siden 70-tallet, mens Oslo er der hun bor i barndomshjemmet sitt. Hun understreker at hun er i Norge for å feste, kose seg og lade opp før høysesongen starter på jobb i Frankrike.\Falao har en usjenert energi-diett som ser ut til å fungere utmerket, og hun er et bevis på at alder bare er et tall. Hun husker Grand Hotel i Oslo fra barndommen, der hun spiste ukentlig sammen med foreldrene sine. Hun minnes også farens råd om å aldri bli høy på seg selv. Den 22. mars vil Falao holde et kåseri om sitt liv på Bakkekroen i Oslo, der hun vil dele sine erfaringer og refleksjoner med publikum. Hun ser frem til å fortelle om sitt spennende liv, fra motorsportens tidlige dager til restaurantdriften i Saint-Tropez og nattelivet i Oslo. Falao nevner spesielt London Pub som et sted hun setter pris på, og fremhever det gode selskapet hun finner der. Hun gleder seg over å kjenne mange homofile og sette pris på at puben er åpen til klokken halv fire hver natt. Fokuset hennes er på å nyte livet fullt ut og være aktiv i det sosiale livet, uavhengig av alder. Hennes livsfilosofi er å leve i nuet og omfavne alle de opplevelsene livet har å tilby, enten det er på dansegulvet eller i restauranten.\Med sin utrettelige energi og positive innstilling er Falao et forbilde for mange. Hun er ikke redd for å være seg selv og gå sine egne veier. Falao fortsetter å inspirere andre til å leve livet fullt ut, og hennes tilstedeværelse i Oslos natteliv er en påminnelse om at det aldri er for sent å ha det gøy. Hun er et symbol på vitalitet og livsglede, og hennes historie er en inspirasjon for alle som ønsker å leve et aktivt og meningsfullt liv. Hennes tilstedeværelse på nachspiel til klokken 05 er bare ett eksempel på hennes livsfilosofi: å omfavne livet og nyte hver eneste dag. Hun er et levende bevis på at alder ikke trenger å være en begrensning, og at man kan fortsette å utforske og oppleve nye ting i alle livets faser. Hun ser frem til å fortsette sitt aktive liv i Oslo og Saint-Tropez, og hennes entusiasme er smittsom. Falao er et ekte forbilde for hvordan man kan leve et langt og innholdsrikt liv

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aftenposten /  🏆 31. in NO

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-10 04:47:48