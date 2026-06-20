92-åring kjøper flunkende ny motorsykkel med automat

Leif Erik Dahl (92) fra Hamar har kjøpt en ny Yamaha Tracer 7GT med automat. Han forteller om sin lang erfaring med motorsykkel og planene for fremtidige kjøring.

Leif Erik Dahl fra Hamar, som nylig fylte 92 år , har kjøpt en flunkende ny motorsykkel hos Motorspeed på Lillehammer. Den er en Yamaha Tracer 7GT 2026 Y-AMT medIcon Performance-pakke, og den er automatisk, noe som var viktig for Dahl.

Han forteller at han kjøpte ny motorsykkel allerede i fjor, men den var så hard på clutchen at han bestemte seg for å bytte til denne modellen. Livet med motorsykkel holder ham blid og sprek, og han er langt fra en nybegynner. Han startet å kjøre motorsykkel allerede som 16-åring med en Tempo 98 kubikk, og husker at de tidligere var begrenset av grusveiene.

Nylig kjørte han en tur til Elverum, oppover til Rena og til Ådalsbruk og hjem, totalt 29,6 mil, en tur han beskriver som fin. Han har også et rikt historiereise på motorsykkel, blant annet Route 66 i USA med en Harley Davidson. I dag kjører han 12.000-13.000 kilometer per sesong. Han har satt et mål for seg selv: han har sagt at han vil fortsette til han er 95 år, og etter det tar han ett år om gangen.

Hans historie fremhelder entusiasmen og viljen til å fortsette en aktiv livsstil i høy alder, inspirert av moderne teknologi som automatiske motorer som passer hans behov. Denne nyheten viser også norske motorsyklister som kan tilbringe mange år på veien med riktig utstyr





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