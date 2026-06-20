Aalesund vant over Bodø/Glimt med 8-1 i Toppserien. Katarina Dybvik Sunde scoret sju mål, inkludert fire i første omgang. Hun er nå suveren toppscorer i ligaen med 13 scoringer.

Aalesund vant over Bodø/Glimt med 8-1 i Toppserien . Katarina Dybvik Sunde scoret sju mål, inkludert fire i første omgang. Det var en overraskelse at hun spilte kampen, siden hun ville være i brorens bryllup.

Hun er nå suveren toppscorer i ligaen med 13 scoringer. Aalesunds trener, Martin Lindmark, sa at hun var en del av avgjørelsen og at hun måtte prioritere jobben sin. Det var en dramatisk kamp med mange mål, og Sunde scoret mange av dem i løpet av få minutter. Det var en stor seier for Aalesund, og de er nå på vei mot toppen av Toppserien





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Aalesund Bodø/Glimt Toppserien Katarina Dybvik Sunde Toppscorer

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