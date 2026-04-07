Aaron Ramsey legger opp: Wales-kapteinen avslutter fotballkarrieren

Tidligere Arsenal -spiller og Wales -kaptein Aaron Ramsey annonserer sin avgang fra profesjonell fotball i en alder av 35 år. Beskjeden ble delt gjennom et innlegg på sosiale medier tirsdag, der Ramsey reflekterer over sin lange og suksessfulle karriere. Midtbanespilleren, som var en nøkkelspiller for både klubb og landslag, har satt et tydelig preg på fotballverdenen gjennom sin teknikk, arbeidskapasitet og lederegenskaper.

Hans avgjørelse markerer slutten på en æra for walisisk fotball, og hans avgang kommer etter en periode med begrenset spilletid og skadeproblemer. Ramsey har vært uten klubb siden han forlot det mexicanske laget Pumas på slutten av fjoråret, og han har ikke spilt for noen klubb i 2024. Tapet mot Bosnia-Hercegovina satte en stopper for veteranens drøm om å runde av karrieren med sommerens VM-sluttspill. Det ble tydelig at skader og manglende spilletid i klubbfotballen hadde satt en stopper for videre spill på et høyt nivå, og avgjørelsen om å legge opp virker å være veloverveid. \Ramseys karriere spenner over en rekke høydepunkter, inkludert en lang og minneverdig periode i Arsenal. Der ble han raskt en publikumsfavoritt og en sentral brikke i laget. Han utviklet seg til en spiller av internasjonal klasse. Etter å ha forlatt Arsenal spilte Ramsey for Juventus, Nice og Cardiff, og han fortsatte å vise sitt talent og sin profesjonalitet i forskjellige ligaer. I tillegg til klubbfotballen har Ramsey også hatt en bemerkelsesverdig karriere på landslagsnivå. Han var kaptein for Wales og ledet laget sitt gjennom flere suksessfulle kvalifiseringer og turneringer, inkludert EM-sluttspillet. Ramseys innflytelse på det walisiske landslaget kan ikke understrekes nok, og hans lederskap og innsats på banen har vært en inspirasjon for både lagkamerater og fans. Han spilte sin siste landskamp i 2024, og den manglende inkluderingen i troppen til VM-omspillskampen mot Bosnia-Hercegovina markerte slutten på hans internasjonale karriere. \I sitt avskjedsbrev uttrykker Ramsey takknemlighet overfor alle klubbene han har spilt for, managerne han har jobbet under, og ikke minst det walisiske landslaget. Han beskriver det å spille for Wales som et privilegium og takker for alle de utrolige øyeblikkene han har opplevd i den walisiske drakten. Han fremhever også viktigheten av støtten fra alle de ansatte og managerne som har bidratt til hans suksess. Ramsey var kjent for sin dedikasjon til spillet, sin profesjonalitet og hans evne til å prestere på høyt nivå. Han vil bli husket som en av de største walisiske fotballspillerne gjennom tidene. Tirsdag kveld kunne man se hans tidligere arbeidsgiver Arsenal i aksjon mot Sporting i Champions League, en kamp som ble sendt på TV 2 Play. Dette minnet oss om hans glansdager i Arsenal og alle de fantastiske øyeblikkene han ga fotballfans verden over





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aaron Ramsey Fotball Wales Arsenal Pensjonering Champions League Landslaget

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »