Aasebø avslører alvorlig skade etter sykkelvelt – hjerneblødning og brudd

Uno-X rytteren Aasebø har avslørt at hun pådro seg en hjerneblødning og brudd i albue og kjeve etter et sykkelvelt i Frankrike. Hun er nå tilbake i Norge for rehabilitering.

Uno-X rytteren Aasebø deler åpenhjertig om den alvorlige skaden hun pådro seg i et sykkelvelt under et løp i Frankrike. I et innlegg på Instagram avslører den 19 år gamle utøveren at skadeomfanget var betydelig mer omfattende enn først rapportert.

Aasebø forteller om en hjerneblødning og brudd i både albue og kjeve som resultat av velten. Etter ti dager på sykehus i Frankrike, er hun nå tilbake i Norge og mottar behandling på Ullevål sykehus. Hun beskriver en skremmende utvikling hvor hjerneblødningen forverret seg raskt, noe som krevde en umiddelbar operasjon. I tillegg ble hun operert for å reparere bruddene i albuen og kjeven.

Heldigvis forløp alle operasjonene uten komplikasjoner, noe Aasebø uttrykker stor takknemlighet for. Aasebøs fokus nå er rettet mot rehabilitering, spesielt for å gjenvinne bevegelsen i høyrebeinet, som ble påvirket av hjerneskaden. Hun beskriver en sterk motivasjon og et ønske om å komme i gang med den krevende prosessen. Selv om selve velten ikke ble opplevd som ekstremt dramatisk i øyeblikket, innrømmer hun at utfallet var svært uheldig.

Likevel understreker hun hvor heldig hun har vært med tanke på hvor alvorlig situasjonen kunne ha blitt. Aasebøs åpenhet rundt skaden og hennes positive innstilling har blitt møtt med stor støtte fra sykkelfellesskapet og fans. Hun fremhever viktigheten av et sterkt støtteapparat og uttrykker takknemlighet for den omsorgen hun har mottatt. Både Aasebø og hennes lag, Uno-X, retter en varm takk til det medisinske personalet ved sykehuset Roger Salengro i Lille, Frankrike, og Ullevål sykehus i Norge.

De fremhever den profesjonelle og omsorgsfulle behandlingen de har mottatt, og understreker hvor viktig denne støtten har vært i hennes rekonvalesens. Aasebø avslutter innlegget med et håpefullt blikk fremover, og uttrykker et sterkt ønske om å returnere til sykkelsporten. Hun nevner spesifikt velodromen i Roubaix som et mål, et symbol på hennes ambisjoner og dedikasjon til sporten. Denne uttalelsen viser hennes besluttsomhet om å overvinne utfordringene og fortsette sin karriere som sykkelrytter.

Aasebøs historie er et eksempel på mot, styrke og positivitet i møte med alvorlig sykdom og skade, og inspirerer mange til å aldri gi opp håpet





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sykkel Uno-X Aasebø Skade Hjerneblødning Brudd Rehabilitering Sykkelvelt

United States Latest News, United States Headlines

