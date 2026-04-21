Abid Raja åpner for Støre-støtte fremfor Listhaug-regjering

Venstre-nestleder Abid Raja avviser kategorisk å støtte en regjering ledet av Sylvi Listhaug og utfordrer Ine Eriksen Søreide til å ta et tydelig standpunkt i saken.

Venstre -nestleder Abid Raja har i en fersk uttalelse trukket opp en knivskarp grense for partiets fremtidige samarbeidsmuligheter i norsk politikk. I et politisk landskap preget av økende polarisering, er Raja tydelig på at han under ingen omstendigheter vil akseptere en borgerlig regjering ledet av Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug .

I stedet åpner nestlederen for det oppsiktsvekkende alternativet å støtte en sittende Støre-regjering, fremfor å bli tvunget inn i et samarbeid med en Listhaug-ledet konstellasjon. Dette markerer en betydelig strategisk endring for Venstre, og Raja er ikke nådig i sin kritikk av hva en slik regjering potensielt kan medføre for landets fremtidige retning. Budskapet fra Raja er krystallklart: Venstre kan hverken delta i, være parlamentarisk grunnlag for, eller forhandle statsbudsjetter med en regjering der Sylvi Listhaug sitter ved roret. Han retter samtidig en pekefinger mot partiets egne rekker og vurderer det dårlige resultatet ved forrige stortingsvalg som en direkte konsekvens av at partiet ikke var tilstrekkelig tydelige på sin skepsis mot et samarbeid med Frp. Raja frykter at en fremtidig regjering bestående av Frp, Senterpartiet og KrF vil føre til en proteksjonistisk politikk som står i direkte motstrid til Venstres liberale verdier. Han uttrykker dyp bekymring for Norges internasjonale anseelse og hevder at Listhaug mangler den diplomatiske tyngden og evnen som kreves for å håndtere komplekse internasjonale situasjoner og verdensledere på en betryggende måte. Som en konsekvens av dette retter Raja en direkte utfordring til Høyres leder, Ine Eriksen Søreide. Han krever at Høyre nå må bekjenne farge og avklare om de er villige til å akseptere en Listhaug-ledet regjering, eller om de vil holde fast ved en mer sentrumsorientert kurs sammen med Venstre. For Raja er premissene for et videre borgerlig samarbeid låst til at Høyre må lede an. Han etterlyser en mer samlende statsministerkandidat som kan bygge broer snarere enn å forsterke de eksisterende frontlinjene i norsk politikk. Ved å legge press på sin fremste allierte i sentrum-høyre-blokken, tvinger Raja frem en debatt om det ideologiske fundamentet i norsk politikk som vil prege ordskiftet frem mot neste valg. Dette utspillet skaper usikkerhet rundt de tradisjonelle blokkene og understreker at Venstre er villige til å søke pragmatiske løsninger over midtlinjen dersom deres liberale prinsipper blir utfordret fra egen side





Støre erkjenner kostnadssprekk på norgespris: – Blir dyrere enn planlagtØkte strømpriser har gjort norgespris langt dyrere enn regjeringen trodde. Men statsministeren lover fortsatt å ta regningen.

Venstre utelukker støtte til Listhaug som statsminister og utfordrer HøyreVenstre analyserer det dårlige stortingsvalget og konkluderer med at manglende garanti mot å støtte en borgerlig regjering med Sylvi Listhaug som statsminister var en viktig årsak. Partiet utelukker nå all form for støtte til en slik regjering og utfordrer Høyre til å ta stilling til samme spørsmål, spesielt med tanke på potensielle skift i MDG og Sp.

