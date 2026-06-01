Abiy Ahmed fortsetter ved makten etter Etiopias valg: Økonomisk vekst og autoritært styre

Etiopias statsminister Abiy Ahmed er sannsynligvis på vei mot en ny representasjonsperiode etter et valg som kritikere mener var urettferdig. landet har høy økonomisk vekst, men også undertrykkelse og konflikter.

Etiopia s statsminister Abiy Ahmed , en tidlig fredsprisvinner som seinere møtte kritikk for å undertrykke motstandere, er posisjonert til å fortsette ved makten etter mandagens parlamentsvalg.

Det er liten tvil om at regjeringspartiet Velstandspartiet, ledet av Abiy, vil sikre seg en dominerende seier på nytt. Under valgmøter i Addis Abeba i forrige uke uttrykte tilhengere entusiasme, og valgdeltakelsen ble beskrevet som høy, med lange køer utenfor valglokalene. Likevel analyserer eksperter at resultatet i hovedsak er gitt på forhånd. I 2021 oppnådde Velstandspartiet en oppslutning på 96 prosent, og en tilsvarende seier forventes denne gangen fordi det i mange distrikter kun er ett oppstillingsdokument tilgjengelig.

Etter å ha avlagt sin stemme i regionen Oromia uttalte Abiy at de kommende fem årene vil bli en periode med historisk transformasjon for landet. På tross av vedvarende interne konflikter, undertrykkelse av ytringsfrihet og høy fattigdom, har Etiopias økonomi vekst kraftig de siste årene, drevet av statlige infrastrukturprosjekter og økt kaffeexport. Abiy har vært statsminister siden 2018 og ble initially hyllet som reformator etter fredsavtalen med Eritrea i samme år, en innsats som førte til Nobels fredspris i 2019.

Etter hvert har imidlertid hans styre blitt mer autoritært: journalister har fått munnkurv, opposisjonen er splittet og svekket, og væpnede opprør fortsetter i flere regioner, spesielt i Tigray og Oromia. Denne sytuasjonen skaper et komplekst bilde av et land med sterk økonomisk vekst og politisk stabilitet fra regjeringshold, men også med alvorlige menneskerettighetsovertredelser og begrenset politisk frihet





