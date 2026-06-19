AC Milan henter unge angriper Francesco Camarda tilbake fra Lecce etter to dager

Kun to dager etter at trener Ruben Amorim startet i klubben, aktiverer AC Milan en tilbakekjøpsklausul og bringer 18‑åringen Francesco Camarda hjem fra låneavtalen i Lecce. Transferen, verdt litt over 500 000 euro, skal gjelde fra 1. juli 2026 og er en del av Amorims plan om en yngre offensiv linje.

Det har gått kun to dager siden den portugisiske treneren Ruben Amorim ble ansatt som ny hovedtrener i AC Milan, og allerede nå har klubbens ledelse begynt å omorganisere spillerstallen på kort varsel.

I en overraskende manøver har Rossoneri aktivert en tilbakekjøpsklausul som gjør at den unge spissen Francesco Camarda, som har tilbrakt høsten 2025/26 på lån i Lecce, er tilbake i Milano før låneavtalen i det hele tatt ble gjort permanent. Camarda, som er 18 år gammel og har blitt ansett som en av de mest lovende italienske talentene i sin generasjonskaper, vil ifølge kunngjøringen fra AC Milan tre inn i første laget fra 1. juli 2026.

Klubben forklarer at beslutningen er tatt for å sikre at den unge angriperen får tilgang til den beste trenings- og utviklingsmiljøet tilgjengelig i Italia, og for å kunne integrere ham i den nye taktiske strukturen Amorim planlegger å innføre. Tilbakekjøpsopsjonen ble satt til litt over 500 000 euro, en sum som anses som rimelig i forhold til Camardas potensial og den økonomiske situasjonen i Serie A etter flere år med pandemi‑påvirkede inntekter.

Lecce, som hadde håpet å holde på den unge fotballspilleren i flere sesonger, opplyste torsdag at avtalen ble aktivert innen den korte tidsrammen mellom 18. og 20. juni, noe som gjør at Camarda offisielt har vært registrert som Lecce‑spiller i mindre enn to døgn. Låneavtalen som ble gjort permanent i begynnelsen av sesongen inneholdt både en kjøpsopsjon til Lecce og en tilbakekjøpsklausul til fordel for Milan.

Denne strukturen viser hvor viktig det er for toppklubber å ha fleksible kontraktvilkår for unge spillere, slik at de kan reagere raskt på endringer i lagets behov eller trenerens taktiske preferanser. For Lecce blir dette en kortvarig økonomisk fordel, men også et signal om at klubben må forberede seg på at de kan miste lovende talenter dersom større klubber benytter seg av slike klausuler.

Den nye treneren Ruben Amorim, som har gjort suksess i både Sporting Lisboa og senere i det portugisiske landslaget, har fått en klar beskjed om at klubben ønsker å bygge en yngre, mer dynamisk offensiv avdeling. Camarda er en sentral del av denne planen, og treneren har allerede uttalt at han ser frem til å jobbe tett med den 18‑ år gamle spilleren for å utvikle hans ferdigheter som en moderne spiss, med evne til å presse fra frontlinjen, bevege seg i trange rom og utnytte raske kontringer.

Amorim har også poengtert at tilbakekjøpet av Camarda viser at klubben har et langsiktig perspektiv, og at de er villige til å investere i unge talenter som kan bli framtidens stjerner for Milan. Mens fansen på San Siro diskuterer de økonomiske detaljene, vil mesteparten av oppmerksomheten snart rette seg mot trenerens første treningsleir og hvordan Camarda kan tilpasse seg den nye spillestilen.

Det gjenstår å se om denne raske tilbakekjøpsoperasjonen vil gi umiddelbare resultater på banen, men den viser klart at AC Milan er klar til å benytte alle verktøy som er tilgjengelige for å styrke lagets konkurranseevne i både Serie A og de europeiske turneringene fremover





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