Adam Sandler's casual style sparks reactions on social media after 'Office Romance' premiere

Comedian Adam Sandler faced criticism for his casual attire at his wife Jackie's Netflix film premiere, with some fans calling his outfit 'taut' and others defending his style as 'comfortable'.

Adam Sandler fikk det glatte lag av fansen etter å ha dukket opp på premieren til kona Jackies nye Netflix -film " Office Romance " i Los Angeles tirsdag, skriver Daily Mail.

Mens Jackie Sandler, som spiller i filmen sammen med Jennifer Lopez, kom i en glitrende sort minikjole og høye hæler, valgte ektemannen sin sedvanlige, avslappede stil. Komikeren stilte i en oransje Knicks-hettegenser, blå joggebukse og grønne joggesko med lilla lisser. Det fikk fansen til å reagere kraftig på sosiale medier. - Så han kunne virkelig ikke ta på seg en pen skjorte og noen pene bukser?

Tåpelig, skrev en på Reddit, mens en annen omtalte antrekket som "pinlig", ifølge Daily Mail. - Det er én ting når han promoterer sine egne prosjekter, men på konas jobbarrangement skulle du tro han kunne tatt på seg khakis og en golf-skjorte, skrev en tredje. Andre forsvarte skuespilleren: - For Sandler å være, er dette omtrent finstas, kommenterte en fan. Sandler har tidligere fortalt magasinet Complex at kona støtter klesstilen hans: - Kona mi sa alltid: "Han er komfortabel sånn.

La han være.

" Den oransje genseren var en hyllest til Knicks, som mandag sikret seg en plass i NBA-finalen for første gang siden 1999. Sandler og Jackie har vært gift siden 2003 og har to døtre sammen





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adam Sandler Jackie Sandler Netflix Office Romance Knicks NBA-Finalen Casual Attire Criticism Style

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump har gjennomført tusenvis av aksjehandler i løpet av de siste tre månedeneDen amerikanske presidenten Donald Trump har gjennomført over 3.600 aksjehandler i løpet av de siste tre månedene, ifølge en rapport fra U.S. Office of Government Ethics (OGE).

Read more »

President Donald Trump advarer om angrep og oljeoppgangPresident Donald Trump advarte mandag på Truth Social at samtalene med Iran går fint fremover, men advarte samtidig om at USA kan gå til angrep igjen dersom forhandlingene bryter sammen. Samtidig opplyste det amerikanske militæret at de gjennomførte angrep i Sør-Iran. Oljeprisen steg 3 prosent for dagen til 99,2 dollar per fat.

Read more »