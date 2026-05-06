ADHD-debatten: Farlig narrativ om overdiagnostisering overskygger virkelige problemer

Eksperter advarer mot et farlig narrativ om at «alle» har ADHD, noe som kan overskygge det virkelige problemet: at mennesker med ADHD venter altfor lenge på utredning, støtte og behandling. ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse som rammer cirka 5 prosent av befolkningen og har høy arvelighet. Ubehandlet ADHD kan føre til økt forekomst av rusmisbruk, psykiatrisk problematikk, kriminalitet, lav utdanning, frafall fra arbeidslivet, brutte relasjoner og økt dødelighet.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB. I den nåværende ADHD -debatten advarer eksperter mot et farlig narrativ om at «alle» har ADHD . Dette narrativet, som blir forsterket av politikere og meningsbærere, risikerer å overskygge det virkelige problemet: at mennesker med ADHD venter altfor lenge på utredning, støtte og behandling.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) har besluttet om «innstramming», men dette kan føre til at de som virkelig har behov for hjelp, blir oversett. ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse som rammer cirka 5 prosent av befolkningen og har høy arvelighet. Det er viktig å huske at ubehandlet ADHD kan føre til økt forekomst av rusmisbruk, psykiatrisk problematikk, kriminalitet, lav utdanning, frafall fra arbeidslivet, brutte relasjoner og økt dødelighet. Livskvaliteten påvirkes betydelig for de som ikke får riktig behandling.

En privat klinikk markedsførte for eksempel ADHD-utredning julen 2025 med en kontroversiell kampanje: «En pille mot julestria? Det kan de fleste av oss trenge. » Dette er et eksempel på hvordan ADHD-diagnosen kan bli trivialisert og misforstått. ADHD-medisiner er ikke til å spøke med.

De inneholder sentralstimulerende stoffer som minner om amfetamin og kan påvirke både søvn og appetitt. Det er viktig å huske at medisiner har bivirkninger og skal ikke brukes ukritisk. Legen gjør alltid en vurdering av fordeler versus ulemper i samvalg med pasienten, basert på fakta. Forskning viser ingen betydelige forskjeller i vekst, høyde eller blodtrykk hos barn som får medikamentell behandling sammenlignet med dem som ikke får det.

Hva er det egentlig denne ADHD-debatten handler om? Er det en bevegelse på linje med vaksinemotstandere? Er det fornektelse av kunnskap? Er det menneskets iboende behov for å moralisere og være skeptisk til ny kunnskap?

Unner man ikke mennesker med ADHD å få hjelp til å heve livskvaliteten, til å forebygge rusbruk, selvmordstanker, psykiske vansker og hjerte- og karsykdom? Er problemet at det finnes private helsetjenester (som det gjør på de fleste felt)? En leder konkluderer med at det pr. i dag ikke finnes bevis for systematisk overdiagnostisering i Storbritannia. Tvert imot peker flere data mot underdiagnostisering.

Vi må derfor være forsiktige med å spre misinformasjon om ADHD og i stedet fokusere på å sikre at de som har behov for hjelp, får den





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ADHD Nevroutviklingsforstyrrelse Helsepolitikk Diagnostisering Livskvalitet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann til arresten etter uro ved Haakonsvern(Åpen for alle lesere)

Read more »

Gladnyhet for alle som sliter med skjeggkreÉn behandling kan holde skjeggkre unna i årevis, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Read more »

Svenske eksperter mener Rosenborg må sparke Alfred JohanssonDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Arsenal-optimisme rundt Ødegaards retur – eksperter avfeier kritikkMartin Ødegaard nærmer seg retur fra skade, og Arsenal-eksperter avfeier spekulasjoner om at klubben vokser fra sin kaptein. Tilliten mellom spiller og manager beskrives som enorm.

Read more »

Kan bli klinsj: - Ekstremt farligDonald Trump har varslet eskorte gjennom Hormuzstredet mandag morgen. Iran advarer den amerikanske marinen mot å nærme seg stredet.

Read more »

Cecilie Haukland: Jeg snur ADHD-trekkene til min største styrkeCecilie Haukland har lært seg å snu ADHD-trekkene til sin største styrke. Med doktorgrad, tre barn, egen bedrift og podkast trives hun best med mange baller i luften. Hun har tapt tusenvis av kroner på glemte timer hos tannlege eller sykehus, men har funnet en måte å leve med ADHD på uten å tilpasse seg i hjel.

Read more »