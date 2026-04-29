Advarer fotballfans: – Vær klar over lovene rundt sexkjøp i USA

Politietterforsker Joshua Singleton advarer fotballfans som reiser til USA under VM om strenge lover rundt kommersiell sex. Han forteller om omfattende arbeid mot menneskehandel og prostitusjon, og understreker viktigheten av å respektere lokale lover.

Politietterforskeren leder «Santa Clara County Human Trafficking Task Force». Han sitter nå med VG på en rolig kaffebar i Silicon Valley . Selv om det fortsatt er noen uker til fotball-VM, forventes det at over en million utenlandske besøkende vil reise til USA under mesterskapet, og mange vil velge vestkysten som sitt reisemål.

Singleton og teamet hans har allerede hatt møter med utenlandske konsulater for å formidle et viktig budskap: Velkommen til USA, nyt fotballen, strendene og alt det vakre området har å tilby, men vær oppmerksom på at lovene rundt kommersiell sex kan være svært forskjellige fra de du er vant til hjemme. Singleton understreker at California forfølger kjøp av sex med stor strenghet.

Selv det å spørre om eller forsøke å kjøpe seksuelle tjenester er ulovlig, og politiet setter opp feller for å identifisere og straffeforfølge overtredere. Nylig, under Super Bowl som ble arrangert på Levi's Stadium i Santa Clara, gjennomførte gruppen en omfattende aksjon mot prostitusjonsmiljøet. Resultatet var 29 arrestasjoner og hjelp til 73 ofre for menneskehandel, hvorav ti var mindreårige, inkludert en 12 år gammel jente.

VG observerte under en kjøretur i utkanten av Oakland et tydelig bilde av unge kvinner som tilbød seksuelle tjenester på gatehjørnene. Singleton påpeker at dette er et problem som eksisterer i lokalsamfunnene hver dag, og at økte ressurser i hverdagen kunne føre til lignende resultater som under store arrangementer som Super Bowl.

Han forklarer at menneskehandel ikke er begrenset til én gruppe, men omfatter personer fra ulike bakgrunner, inkludert kvinner fra Asia som jobber i ulovlige massasjevirksomheter, kvinner fra Sør-Amerika som er ofre for menneskesmugling og gjeldsslaveri, samt amerikanske borgere med ulike sårbarheter, som hjemløshet, LHBTQ+-identitet eller bakgrunn fra barnevernet. Begrepet «human trafficking» brukes bredere i USA enn i Norge, og inkluderer ofte også tradisjonell prostitusjon. Kjøp av sex er ulovlig i alle amerikanske stater, bortsett fra visse områder i Nevada.

Straffene varierer fra stat til stat, med Texas som har noen av de strengeste lovene, med fengselsstraffer og bøter på opptil 100.000 dollar. California har mildere straffer. Singleton forklarer at fotball-VM krever en enda mer omfattende forberedelse enn Super Bowl, da mesterskapet strekker seg over tre uker med seks kamper på Levi's Stadium, og tiltrekker seg en internasjonal fanskare med ulike kulturer og bakgrunner.

Han avviser påstanden om at store arrangementer som Super Bowl og fotball-VM nødvendigvis fører til en økning i menneskehandel, og understreker at det er etterspørselen som driver utnyttelsen. Han oppfordrer fotballsupportere som reiser til USA til å ha det gøy, men samtidig respektere landets lover. Singleton, som selv vokste opp i Singapore med strenge lover, minner om viktigheten av å være en god gjest og følge lovene i landet man besøker.

Han legger til at det er for dyrt å forsøke å forhindre etterspørselen, og fokuset må ligge på å straffeforfølge utnyttelsen og beskytte ofrene





