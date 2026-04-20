Advarer mot farlig forsikringstabbe: Kan koste deg 60 000 kroner

Mange nordmenn dropper reiseforsikring når de besøker Spania, i den tro at helsetrygdkortet er nok. Forsikringsselskapene advarer nå om at dette kan føre til skyhøye regninger.

Nordmenn har den siste tiden vist en markant økt tendens til å sikre seg sommerferien i god tid. På grunn av den geopolitiske usikkerheten i Midtøsten, som skaper bekymring for både flydrivstoff-mangel og potensielt galopperende flypriser, velger mange å booke reiser tidligere enn normalt. Reiseselskapene bekrefter at kundene nå spiller med sikre kort og velger destinasjoner de allerede er fortrolige med, hvor Spania troner øverst på listen over de mest populære reisemålene.

Denne trygghetssøkingen kan imidlertid gi en falsk følelse av sikkerhet når det kommer til forsikringsspørsmål, noe som har blitt et økende fokus for forsikringsbransjen. Det er en utbredt misoppfatning blant norske reisende at Spania er et så trygt og velorganisert land at det Europeiske helsetrygdkortet alene er tilstrekkelig dekning ved sykdom eller skade. Gjensidige, som er landets største forsikringsselskap på skadesaker, registrerte hele 18 000 skademeldinger fra nordmenn i Spania i 2025. Mange av disse hadde ikke sørget for en egen reiseforsikring. Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige, advarer sterkt mot å stole blindt på det offentlige helsetrygdkortet. Han påpeker at kortet kun gir tilgang til det offentlige helsevesenet på lik linje med landets egne innbyggere, og det dekker verken egenandeler for private klinikker eller den kostbare hjemreisen ved alvorlig sykdom eller ulykke. Konsekvensene av å stå uforsikret kan bli katastrofale for privatøkonomien. Forsikringsselskapene melder om tilfeller der pasienter ender opp med regninger på mellom 40 000 og 60 000 kroner etter behandling ved private klinikker i populære spanske turistområder. Dette er tjenester som ofte fremstår som det naturlige valget når man trenger rask hjelp, men prisnivået er betydelig høyere enn ved offentlige sykehus. Helfo og Helse Norge understreker derfor viktigheten av å ha en omfattende reiseforsikring i tillegg. Den økonomiske risikoen ved å stå uten dekning innebærer ikke bare regninger for medisinsk behandling, men også potensielt enorme utgifter ved evakuering eller nødvendig syketransport til Norge. Tallene fra Tryg Forsikring underbygger trenden med økt reiseaktivitet og flere skadetilfeller, spesielt etter en kald vinter hvor mange nordmenn har søkt seg mot varmere strøk. Med Spania som destinasjon for nærmere 40 prosent av alle skadesaker, er budskapet fra bransjen entydig: Ikke la feriedrømmen ende i et økonomisk mareritt på grunn av manglende forsikringsdekning





