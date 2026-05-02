Advarer mot usikkerhet i havvindpolitikk: Stabile rammer er avgjørende

Debattinnlegg som kritiserer Høyres forslag om å revidere støtteprogrammet for flytende havvind, og understreker vikten av stabile rammebetingelser for å sikre investeringer og fornybar kraftproduksjon i Norge.

Dette er et debattinnlegg som tar stilling til Høyres forslag om å gjennomgå støtteprogram met for flytende havvind på nytt. Som en ekstern bidragsyter advarer jeg mot politiske omkamper som kan underminere de rammebetingelsene Stortinget allerede har vedtatt.

Næringslivet, investorer og ansatte i leverandørindustrien har behov for forutsigbarhet, og det er farlig å endre grunnleggende rammer uten varsel. Høyres forslag kan også føre til økt avhengighet av importert kraft, noe som vil resultere i høyere kraftpriser for norske forbrukere. Norge har i over hundre år satset på fornybar energi, og vårt kraftsystem er fullstendig basert på bærekraftige energikilder. Stabile rammebetingelser er avgjørende for aktører som investerer i fornybar kraftproduksjon, både på land og til havs.

Arbeiderparti-regjeringen vil opprettholde disse stabile rammebetingelsene, også for havvind. På Utsira Nord har vi allerede tildelt prosjektområder til to sterke søkere. Disse prosjektene vil være med på å øke fornybar kraftproduksjon i Sørvest-Norge og bidra til teknologiutvikling innen flytende havvind. Betingelsene er klare: Det skal gjennomføres en konkurranse om statsstøtten, og vinneren vil være det selskapet som trenger minst støtte for å realisere prosjektet.

Støtten er begrenset til 35 milliarder kroner, som Stortinget har vedtatt. Prosjektene skal eies, bygges og driftes av de involverte selskapene, som også bærer risikoen. Statens rolle er å støtte prosjektene innenfor de vedtatte rammene. Modellen for Utsira Nord er utformet for å sikre at statsstøtten blir så lav som mulig for et prosjekt av denne størrelsen.

Den største delen av støtten utbetales først når anlegget er i drift, og kravene til driften følger av den inngåtte avtalen. Det er et faktum at kraftforbruket i Norge øker raskere enn tilgangen til ny kraftproduksjon. Kraft fra Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil kunne utgjøre en betydelig del av økt produksjon frem mot 2035. For å utvikle norsk energisektor må vi redusere politisk usikkerhet, ikke øke den.

Før Stortingets behandling var støtteordningen, inkludert vurderinger rundt kostnader og utforming av støtten, på bred offentlig høring. Det er svært uheldig at det nå skapes tvil om hvorvidt vedtatte fullmakter fra Stortinget står fast, og at det oppstår usikkerhet for det videre arbeidet med havvind i Utsira Nord. En slik usikkerhet kan avskrekke investorer og svekke Norges posisjon som ledende aktør innen fornybar energi.

Vi må derfor sikre at de politiske rammene for havvind er klare og stabile, slik at vi kan fortsette å utvikle en bærekraftig energisektor som gir trygghet for både næringsliv og forbrukere





