En oversikt over Agatha Christies mystiske forsvinning i 1926, samt den aktuelle situasjonen med Trumps press på Iran. Artikkelen dykker ned i både den verdensberømte krimforfatterens liv og den geopolitiske spenningen i Hormuzstredet.

På randen av en ny eskalering Trump s trusler er et forsøk på å presse Iran til å akseptere en avtale han ønsker. Dette har imidlertid vist seg vanskelig, og tidligere ultimatum fra Trump i konflikter har ofte endt med at han har justert tidsfristene. Mehdi Tabatabaei, kommunikasjonssjef ved kontoret til Iran s president Masoud Pezeshkian, sier at landet ikke vil åpne Hormuzstredet før det mottar kompensasjon for skadene krigen har påført Iran .

Partene må i så fall bli enige om dette før Trumps nye frist utløper. Fristen er satt til tirsdag klokka åtte, som tilsvarer klokka 02.00 natten til onsdag norsk tid. David E. Sanger, veteranjournalist i The New York Times, skriver i en analyse søndag at Trump trolig føler seg styrket etter nattas hendelser. Agatha Christie, kjent for sine spennende mysterier, forsvant selv sporløst. Agatha Christie er synonymt med spennende historier og fryktinngytende mysterier, og er i Norge spesielt knyttet til påskekrim. Livet til forfatteren er i seg selv et mysterium, som hun tok med seg i graven. Hun er verdens bestselgende forfatter, og etter Bibelen og Shakespeares verker, er det bøker av henne som er trykket i flest eksemplarer. Selv om milliarder av mennesker har lest Agatha Christies verk, er det kanskje ikke alle som vet mye om den britiske forfatteren. Hun ble berømt for å skrive om lumske mysterier. Nylig ble det meldt at flere av Christies klassikere har blitt endret de siste årene, etter at såkalte sensitivitetslesere har gått over bøkene. Målet er å fjerne innhold som kan oppfattes som støtende, da Christie skrev i en annen tidsalder og trolig for et mindre sensitivt publikum enn i dag. På det tidspunktet hadde hun tjent en formue på mystiske krimromaner som «Brevet som drepte» og «Den åpne graven», men hadde ennå ikke skrevet bestselgerne «Mord på Orientekspressen» og «Mord på Nilen». \På 1920-tallet forsvant den berømte krimforfatteren Agatha Christie sporløst i elleve dager. Samfunnet kjente henne, og mange elsket de spennende bøkene hun produserte i rekordfart. Overraskelsen var stor da Christie brått forsvant på en måte som kunne vært hentet fra en av hennes egne historier. Kvelden den 3. desember 1926 forsvant hun, og var borte i elleve dager. Christie ble funnet igjen, men årsaken til forsvinningen er fortsatt ukjent. Da hun døde 12. januar 1976 hadde hun ikke gitt en offisiell forklaring, noe som har ført til et hav av konspirasjonsteorier. Omstendighetene rundt forsvinningen var også mystiske. For å forstå forsvinningen, må man se på Christies liv på midten av 1920-tallet. I 1912 forelsket hun seg i Archibald Christie, som hun giftet seg med etter at han kom hjem fra første verdenskrig. Den gang hadde hun etternavnet Miller, men det ble endret til det hun er verdenskjent for i dag. De flyttet til London, der han jobbet for Luftfartstilsynet. De fikk barn, og Christie brukte mye tid på å skrive. De flyttet til Berkshire før ting begynte å gå dårlig mellom dem. Hun hadde et jerngrep om økonomien, noe som skal ha skapt problemer i ekteskapet. Archibald hadde en affære med sin 25 år gamle sekretær, Nancy Neele. Ektemannen ønsket å skilles, og dette skjedde kort tid før forsvinningen. Da Christie forsvant, etterlot hun datteren Rosalind med barnepiken. Ektefellene hadde en stor krangel den kvelden Christie forsvant. Archibald dro bort, blant annet for å tilbringe tid med elskerinnen. Hustruen forlot også hjemmet





dagbladet / 🏆 2. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Agatha Christie Forsvinning Trump Iran Krim

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

