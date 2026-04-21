AI i boligannonser: Hvor går grensen for hva som er lov?

Eiendomsmeglere bruker i økende grad kunstig intelligens for å pynte på boligbilder, men Forbrukertilsynet advarer mot villedende markedsføring. Her er reglene du må kjenne til.

Bruken av kunstig intelligens (AI) i norske boligannonser har skutt fart, og det er blitt stadig vanligere at meglere benytter teknologien til å forskjønne objektene som legges ut for salg. Enten det dreier seg om å legge til en frodig grønn plen på en ellers brun hage, fjerne rot fra en gårdsplass, eller simulere sollys på en balkong som ligger i skyggen, gir AI nye muligheter for visuell presentasjon.

Men denne utviklingen skaper debatt om hvor grensen går mellom effektiv markedsføring og villedende informasjon. Forbrukertilsynet er tydelige på at eiendomsmeglere har et strengt ansvar for at forbrukerne får et balansert og korrekt inntrykk av boligen de vurderer å kjøpe. Dersom AI-genererte bilder endrer boligens hovedegenskaper i en slik grad at det gir et falskt inntrykk av standard, størrelse eller beliggenhet, kan dette klassifiseres som villedende markedsføring, noe som er strengt forbudt i henhold til norsk lov. Det er essensielt at kjøpere ikke lokkes på visning basert på forventninger som ikke samsvarer med virkeligheten. Bransjeorganisasjoner som Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund understreker at den gylne regel er at all markedsføring skal gi et korrekt bilde av salgsobjektet. Henning Lauridsen, direktør i Eiendom Norge, peker på at AI kan være et nyttig verktøy for å visualisere potensialet i en bolig, for eksempel ved å illustrere hvordan et oppussingsprosjekt kan se ut. Likevel advarer han mot å bruke teknologien til å skjule mangler, som for eksempel å male over slitte vegger digitalt. Det er en fin balansegang mellom det å åpne kjøpernes øyne for muligheter og det å utøve ren manipulasjon. Meglere må derfor utvise stor varsomhet og være transparente dersom de velger å benytte seg av illustrasjoner som avviker fra boligens faktiske tilstand på fotograferingstidspunktet. Dette er særlig viktig for å opprettholde tilliten mellom megler, selger og kjøper i et marked hvor fysisk oppmøte på visning fortsatt er den viktigste faktoren for beslutningstaking. Eiendomsbransjen selv begrunner ofte bruken av AI med praktiske hensyn. For mange meglere handler det om tidseffektivitet og ønsket om å presentere boligen fra sin beste side, uavhengig av sesong eller dårlig vær. Når en bolig skal legges ut for salg, kan mangelen på sommerbilder av en hage være en ulempe dersom fotografen må ut i regnvær eller midt på vinteren. Megler Bettina Due fra DNB Eiendom trekker frem at AI kan bidra til å gi potensielle kjøpere en bedre følelse av eiendommens kvaliteter, fremfor å vente ukesvis på optimale forhold. Til tross for slike praktiske argumenter, lover Forbrukertilsynet at de vil følge nøye med på utviklingen fremover. De har nylig oppdatert sin veileder for markedsføring av boliger for å adressere de spesifikke utfordringene kunstig intelligens bringer med seg. Tilsynet oppfordrer også forbrukere til å sende inn tips dersom de opplever at boligannonser fremstår som sterkt villedende på grunn av manipulerte bilder





