Aker Solutions forbereder seg på driftsstans som følge av streik

Streiken blant kantineansatte truer driften ved Aker Solutions, spesielt på Stord. Flere tusen ansatte kan bli rammet, og selskapet vurderer konsekvensene.

Aker Solutions forbereder seg på potensielle driftsforstyrrelser som følge av den pågående streiken blant ansatte i kantine- og forpleiningsvirksomheter. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal bekrefter at selskapet vurderer konsekvensene, spesielt ved lokasjonen på Stord , hvor kantine- og forpleiningsvirksomheten kan bli direkte påvirket av streiken.

Aker Solutions, med Kjell Inge Røkke som hovedeier, bruker nå dagene på å analysere situasjonen og vurdere nødvendige tiltak for å minimere eventuelle negative effekter på driften. Selskapet avstår fra å spekulere i om streiken kan føre til nedstengning av deler av virksomheten på dette tidspunktet, men erkjenner at situasjonen er alvorlig og krever nøye overvåking. Klubbleder Finn Madssen jr. ved Aker Solutions på Stord uttrykker bekymring for streikens potensielle omfang.

Han påpeker at det er en høy organisasjonsgrad blant kokkene ved verftet, noe som betyr at streiken vil ha betydelige konsekvenser for den daglige driften. Madssen jr. forklarer at ansatte er avhengige av tilgang til mat på arbeidsplassen, og mangel på dette vil tvinge frem hjemreise for de berørte. Han anslår at flere tusen ansatte kan bli direkte påvirket av streiken, og frykter at store deler av virksomheten på verftet vil bli stanset opp.

Han understreker at det er nesten 10.000 ansatte som jobber ved verftet, og at en streik som rammer kantine- og forpleiningsvirksomheten vil ha en dominoeffekt på hele anlegget. Madssen jr. gir sin fulle støtte til streikende kollegaer i kantinen og beskriver streiken som viktig for å sikre rettferdige arbeidsvilkår. Han mener at streiken er en nødvendig handling for å oppnå bedre betingelser for de ansatte i bransjen.

Streiken er et resultat av manglende enighet mellom Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) og arbeidsgiverorganisasjonene innen hotell- og restaurantbransjen. Dette er det fjerde streikeuttaket siden streiken startet søndag 19. april, og antallet streikende medlemmer øker stadig. Fra og med 3. mai vil totalt 3 858 medlemmer fra 286 bedrifter være i streik, ifølge forbundsleder Christian Justnes i Fellesforbundet. Streiken omfatter et bredt spekter av bedrifter, og konsekvensene forventes å bli merkbare i flere sektorer.

Fellesforbundet og Parat argumenterer for bedre lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer, mens arbeidsgiverorganisasjonene hevder at kravene er urimelige og vil skade konkurranseevnen. Partene fortsetter forhandlingene i håp om å finne en løsning, men foreløpig er det ingen indikasjoner på at enighet er nær. Situasjonen er spent, og det er stor usikkerhet knyttet til streikens varighet og omfang. Aker Solutions følger utviklingen nøye og forbereder seg på å håndtere de utfordringene som streiken medfører





