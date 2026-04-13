Aksel Hennie: Fra filmstjerne til vinprodusent – boten og nye utfordringer

Skuespiller Aksel Hennie fikk bot for brudd på alkoholloven i forbindelse med lanseringen av vinen Petit Vilain. Hennie uttaler seg om hendelsen, og forteller om sitt engasjement i vinproduksjon.

Aksel Hennie , den kjente skuespilleren, har vært i medias søkelys igjen, denne gangen ikke for sine prestasjoner på lerretet, men for en bot han fikk i forbindelse med lanseringen av vinen Petit Vilain . Helsedirektoratet mente han hadde brutt alkoholloven i november året før lanseringen. Klagen førte imidlertid ikke fram, og i februar i år ble det klart at han måtte betale. Media spekulerte i om den negative oppmerksomheten kunne ha vært positivt for salget, men Hennie avviser dette blankt. Han presiserer at målet aldri var å skape oppmerksomhet rundt en eventuell lovbrudd.

Hennie understreker at han rett og slett ønsket å utforske en ny lidenskap og utvikle seg innen vinproduksjon. Etter hendelsen har han også uttalt at han har bedre kontroll på lovverket, og at han ved nye lanseringer har forsøkt å holde en lav profil. Hans primære mål har vært å utforske et nytt håndverk, og lære seg vinproduksjonens kunst. Han har stått i vinmarker, tatt vinutdanning og brukt flere år på å lære et håndverk han har hatt stor respekt for.

Hennie forteller at hans inngang til vinverdenen startet som et personlig prosjekt. Han har ikke ønsket å bruke det som en reklamekampanje, men har heller fokusert på å lære. Hennie beskriver sin reise som et eventyr i vinmarkene i Nord-Rhône og Savoie. Han har hatt fokus på å forstå hele prosessen, fra druen til vinen. Han har brukt flere år på å utvikle kunnskapen han har i dag. Etter boten har han også lært mye om alkoholloven, og hvilke regler som gjelder for lanseringer. Han ønsker å unngå lignende situasjoner i fremtiden, og har derfor lagt mer vekt på å holde en lav profil ved eventuelle nye lanseringer. Dette for å fokusere på produktet og håndverket, istedenfor å havne i en unødvendig juridisk strid.

For Hennie har det å produsere vin vært en reise i utforskning av en ny verden, mer enn et forsøk på å skape oppmerksomhet. Han understreker at han aldri har vært ute etter å skape støy rundt produktene sine, men heller har ønsket å lære og utvikle seg. Han forteller at han har fått en dyp respekt for vinproduksjonens håndverk.

I tillegg til sin satsing på vin, er Hennie fortsatt aktiv i filmbransjen. Han er kjent for sine mange roller i både norske og internasjonale filmer. Han har hatt flere store roller, og har jobbet med en rekke kjente regissører og skuespillere. Samtidig som han utforsker vinproduksjon, fortsetter han å imponere publikum med sitt skuespillertalent. Hennie har bevist at han er en allsidig person, som ikke er redd for å prøve nye ting. Med lanseringen av Petit Vilain og andre kommende prosjekter, ser det ut til at Hennie kommer til å fortsette å være en profil i tiden fremover, både innenfor og utenfor filmindustrien.

For Hennie er vinproduksjonen en personlig lidenskap, som han har utviklet parallelt med sin skuespillerkarriere. Det viser at han er en person som er villig til å utforske nye sider av seg selv, og som ikke er redd for å satse på det han tror på. Hans engasjement for både vinproduksjon og skuespilleriet viser en dedikasjon til både kunst og håndverk.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

