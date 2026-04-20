Aksjemarkedet feirer Iran-seier til tross for dype økonomiske advarsler

Mens børsene når nye høyder, advarer økonomer om at markedet kan overse kritiske risikomomenter knyttet til Iran-konflikten, energisjokk og sentralbankenes handlemåte.

Aksjemarked et har de siste ukene utvist en oppsiktsvekkende ro til tross for eskaleringen av spenninger mellom Iran og vestlige makter. Mens nyhetsbildet preges av meldinger om angrep i Hormuzstredet, avbrutte forhandlinger og en stadig mer aggressiv retorikk, har toneangivende børser som S&P 500 svart med å klatre til nye høyder.

Finansinstitusjoner som Goldman Sachs observerer at investorene i stor grad velger å overse de geopolitiske urolighetene, basert på en tro om at partene fortsatt befinner seg i en dialog som kan føre til en diplomatisk løsning. Denne optimismen støttes av Bank of Americas Michael Hartnett, som mener at aksjer forblir det foretrukne aktivaklassen så lenge arbeidsledigheten og rentenivået holder seg innenfor det definerte intervallet på 4 til 5 prosent. Argumentet er at inntjeningsveksten i selskaper rettferdiggjør prisingen, og at investorer har bygget opp en robust tillit til at aksjemarkedet er for stort til å feile. Likevel er det sterke krefter som advarer mot å ta denne stabiliteten for gitt. Dario Perkins, sjeføkonom hos TS Lombard, betegner dagens energisituation som det mest alvorlige sjokket i moderne økonomisk historie, og han uttrykker bekymring over at markedsaktørene tilsynelatende sover gjennom trusselen. Ifølge Perkins hviler markedsoptimismen på en antakelse om at energiforsyningene vil normalisere seg raskt og at inflasjonstoppen er forbigående. Han påpeker imidlertid at det er tre konkrete risikomomenter som kan knuse den rådende optimismen. For det første er det faren for at konflikten låser seg fullstendig, noe som vil stanse energiflyten permanent i stedet for å være et midlertidig sjokk. For det andre advarer han mot at økonomien kan reagere ikke-lineært på sjokket, slik at kortsiktig svakhet utvikler seg til en dypere resesjon, i likhet med det man så i 1990. Den tredje og kanskje mest kritiske risikoen knytter seg til sentralbankenes reaksjonsmønster. Dersom inflasjonen biter seg fast på grunn av energikrisen, kan sentralbankene føle seg tvunget til å handle for å gjenvinne sin troverdighet, selv om dette skulle skade den økonomiske veksten. Sjeføkonom Jan L. Andreassen har et annet perspektiv og minner om at oljeprisens svingninger kan slå begge veier, og han advarer om at vi i verste fall kan stå overfor deflasjonære krefter hvis oljeprisen faller kraftig tilbake. Dette har fått ham til å råde Norges Bank til å opprettholde en forsiktig tilnærming og sitte i ro. Samtidig understreker internasjonale beslutningstakere og sentralbanktopper at kombinasjonen av Iran-krigen, stagflasjonsfare og vedvarende energisjokk utgjør de mest signifikante truslene mot den globale økonomiske stabiliteten i overskuelig fremtid. Det hersker dermed en dyp splittelse mellom den umiddelbare aksjemarkedsoptimismen og den mer dystre analysen fra mange økonomiske eksperter. Mens investorene ser ut til å satse på en rask normalisering og støtte fra politiske beslutningstakere, forbereder de tyngste økonomiske miljøene seg på en tid med betydelig usikkerhet hvor feilmarginen er ekstremt liten og konsekvensene av en feilberegning kan bli svært kostbare for den globale økonomien





